پیکر پاک شهید علی برخورداری در کرج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: شهید برخورداری از فرماندهان ناو تیپ فرات لشگر 10 حضرت سیدالشهدا (ع) با توجه به مهارتی که در رشته شنا داشت و از قهرمانان بنام کشور بود، تعداد زیادی از رزمندگان اسلام را آموزش شنا و غواصی داد و نقش بسزایی در آموزش غواصی رزمندگان اسلام داشت.

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی افزود: شهید برخورداری در جریان عملیات والفجر هشت در منطقه عملیاتی ام الرصاص در سال 1364 به خیل شهیدان پیوست. شهید برخورداری در سال 61 به عضویت سپاه پاسداران درآمد و از افتخارات وی این بود که مدتی جز پاسداران عضو بیت حضرت امام در جماران فعالیت می کرد.

وی اعلام کرد: از خصوصیات این شهید تواضع و شجاعت بود و دوستان ایشان داستانهای زیادی از ایثارگریها و شجاعت وی نقل می کنند.

این مراسم صبح امروز از محل سپاه ناحیه کرج به سمت امامزاده محمد با حضور امت حزب الله و مسئولان شهری و انتظامی برگزار شد.