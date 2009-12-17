عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

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- گوردون براون نخست وزیر انگلیس در تماس با لیونی وزیر امور خارجه سابق رژیم صهیونیستی که حکم بازداشت وی در انگلیس به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در جنگ 22 روزه غزه صادر شده، حمایت خود را از وی مورد تاکید قرار داد.

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