وضعیت فعلی انجمن اولیا و مربیان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرشته حشمیان در همایشی که شامگاه چهارشنبه در کانون امام علی (ع) آمورش و پرورش ناحیه یک کرج به مناسبت روز خانواده برگزار شد، اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف متعالی آموزش و پرورش در بخش انجمن اولیا و مربیان باید خانواده ها بیش از وضعیت کنونی در مسائل آموزش و پرورش دخالت داده شوند.

وی افزود: وظیفه کارکنان مدرسه و اولیا شکوفایی استعدادهای دانش آموزان است که در این راستا باید با تعامل و هماهنگی بین اولیای دانش آموزان و عوامل مدرسه این مهم به نحو احسن انجام گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: هچنین معلمان باید آسیبهای موجود در جامعه را شناسایی کرده و نگذارند که این آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهای موجود در جامعه در دانش آموزان نفوذ کند که در این زمینه نقش اولیا نیز موثر است.

حشمتیان بیان داشت: در وضعیت کنونی باید به پویایی انجمن اولیا و مربیان بیاندشیم و برنامه های مدونی را برای ارتقا سطح و کیفیت آن اجرا کنیم.

رئیس سازمان انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بیشتر مسئولان کشور از مدارس راه پیشرفت را آغاز کردند و هم اکنون به رده های مختلف کشوری رسیدند و باید هم اکنون نیز از این سازمان حمایت کنند.

انجمن اولیا و مربیان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد

وی یادآور شد: انجمن اولیا و مربیان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

این مسئول گفت: برای رفع مشکلات تربیتی دانش آموزان آموزش و پرورش نیاز به مشورت با اولیا دارد زیرا که وظیفه انجمن فقط ارائه خدمات مادی نیست.

حشمتیان افزود: در بخش انجمن اولیا و مربیان باید تغییر نگرش ابتدا از مردم شروع و انجمن تقویت شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: آموزش و پرورش باید جلوی تهاجم فرهنگی نرم که هم اکنون در داخل کشور وارد شده است را بگیرد و نگذارد که در بین دانش آموزان نفوذ پیدا کند.

وی متذکر شد: دانش آموزان در مدرسه تنها نیاز به مادیات ندارند بلکه نیاز معنوی یکی از عوامل اصلی شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و افزایش اعتماد به نفس آنان است.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 100 هزار انجمن اولیا و مربیان با عضویت بیش از یک میلیون نفر از اولیا در سطح استانهای کشور وجود دارد که باید از حضور آنها نهایت استفاده و بهره را در جهت پیشبرد اهداف متعالی آموزش و پرورش برد.

همچنین در ادامه رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج به خبرنگاران گفت: در این مراسم از 500 نفر از اولیان دانش آموزان عضو انجمن تقدیر می شود.

اکبر حلیمی اعلام کرد: در حال حاضر 200 انجمن اولیا و مربیان در سطح این ناحیه فعال است و هزار و 171 نفر عضو هستند.