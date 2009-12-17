مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

تاریخ برگزاری آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع لیسانس اعلام شد

آیت الله هاشمی رفسنجانی: نگذاریم اهداف انقلاب در پس منازعات سیاسی گم شود

مدیر عامل توانیز خبر داد: تغییر قیمت برق برای دهک های پر مصرف از سال آینده

اعتماد:

افزایش موج حملات به هاشمی رفسنجانی

وزیر اطلاعات منبع اظهارات خود را سایت های خبری دانست

محرومیت مادام العمر رضا زاده از ورزش

ابرار:

در کمیسیون ویژه مجلس تصویب شد؛ کلیات تاسیس هدفمند کردن یارانه ها با ماهیت شرکت دولتی

حمایت مجلس از عملکرد محرابیان

وزیر اطلاعات: این فتنه برای اسقاط چند نظام توان داشت

اسرار:

با صدور بیانیه ای؛ حزب همبستگی هتک حرمت به ساحت امام خمینی (ره) راه محکوم کرد

سردار رجب زاده: مردم از تجمع بی مورد در اطراف هیئت ها خودداری کنند

با صدور بیانیه ای اعلام شد: انتقاد مجمع روحانیون مبارز از توهین به سید حسن خمینی

ابتکار:

در همایش دادستان های سراسر کشور بیان شد؛ رئیس قوه قضائیه: بیانیه موسوی جرم مسلم است

قاضی مرتضوی به جای الهام نشست

حسین رضازاده در آستانه محرومیت مادام العمر!

اطلاعات:

آمادگی برای تولید ضربتی روزانه 14 میلیون لیتر بنزین

ثبت تصویر سحابی درخت کریسمس توسط هابل

رئیس جمهوری: آمریکا باید رفتار خود را اصلاح کند

ایران:

رئیس قوه قضائیه در همایش دادستان های سراسر کشور: سران فتنه به اندازه کافی پرونده دارند

وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد: پرداخت وام 15 میلیونی برای ساخت طبقات فوقانی

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت: گازوئیل سهمیه بندی می شود

تفاهم:

مدیر عامل بانک ملت خبر داد: پرداخت الکترونیکی بهای سوخت

سود بانکی شناور اعلام شد؛ 12 تا 18 درصد، سال آینده

چین شریک اول تجاری ایران

تهران امروز:

روز اظهارات داغ سیاسی

صادق لاریجانی: محسنی اژه ای و حیدر مصلحی خواستار برخورد با سران فتنه شدند

تصویب برنامه پنجم دیرتر از موعد

کپنهاگ؛ کانون رایزنی مدیران شهری

جام جم:

رئیس قوه قضائیه: سران فتنه از مدارای نظام سوء استفاده نکنند

کارشناسان هشدار دادند؛ پیامدهای بی برنامه ماندن کشور در سال آینده

یزدانی خرم: کشتی را در المپیک لندن به بزرگی می رسانم

جمهوری اسلامی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار روحانیون وعاظ: حفظ اصل ولایت فقیه و جایگاه رهبری از ضروریات است

آیت الله موسوی اردبیلی: در مسائل اختلافی کنونی باید طوری عمل شود که نظام آسیب نبیند

آیت الله مکارم شیرازی: عزاداری محرم با مسائل جناحی آلوده نشود

جوان:

رئیس قوه قضائیه: سران فتنه به اندازه کافی پرونده دارند

وزیر اطلاعات: ادبیات سران فتنه همان ادبیات حزب توده است

فردا خروش سراسری ملت در اعتراض به هتک حرمت امام (ره)

جهان صنعت :

باهنر در جمع خبرنگاران: خواهش کردیم برنامه پنجم برسد، نرسید

لایحه تحریم فروش بنزین به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

وزیر اطلاعات: آنچه در مورد هاشمی رفسنجانی گفتم بر اساس خبر سایت ها بود

حزب الله:

رئیس جمهور: اگر کسی طرحی بهتر از هدفمند کردن یارانه ها دارد، ارائه دهد

حکم احمدی نژاد برای قاضی مرتضوی

محرومیت مادام العمر حسین رضا زاده از مربیگری تیم ملی

خراسان :

سود 55 درصدی بانک های خصوصی همزمان با رکود اقتصادی

گزارشی از مشکلات بیماران در 2 بیمارستان دولتی

رئیس قوه قضائیه: به اندازه کافی از سران فتنه پرونده داریم



دنیای اقتصاد:

سازمان هدفمندی یارانه ها به تایید کمیسیون ویژه مجلس رسید؛ کامیابی دولت در چالش یارانه ها

با حکم محمود احمدی نژاد انجام شد؛ انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد بارزه با قاچاق کالا و ارز

طلا گران شد سکه ارزان

سیاست روز:

رخت سیاه بر تن کوچه پس کوچه های شهر

120 نفر از مردم صعده قتل عام شدند

جولان جنگنده های برنده صلح نوبل در آسمان یمن

با حضور رئیس جمهور به امضا رسید؛ اجرای 6 طرح کلان تحقیقاتی در کشور

فرهنگ آشتی:

سردار رجب زاده با شاخص قرار دادن رفتار افراد در هیئت های مذهبی: استفاده از رنگ سبز علوی مشکلی ندارد

آیت الله لاریجانی: کار شما، کار منافقین اول انقلاب است

حکم عجیب و غیر منتظره افشار زاده و دوستان قبل از برکناری؛ محرومیت مادام العمر رضا زاده از وزنه برداری!

کارو کارگر:

هاشمی رفسنجانی در دیدار وعاظ و روحانیون: نگذاریم اهداف انقلاب در پس منازعات سیاسی گم شود

در همایش دادستان های کل کشور؛ رئیس قوه قضائیه: قضات، سیاسی کاری نکنند

تجلیل رئیس جمهوری از پژوهشگران برتر کشور

کیهان:

آیت الله آملی لاریجانی خبر داد: پرونده سنگین سران فتنه در دستگاه قضایی

دور تازه حملات هواپیماهای آمریکایی به مواضع شیعیان و مناطق مسکونی صعده

آزمایش موفقیت آمیز موشک رادار گریز سجیل 2

گسترش:

رئیس جمهوری در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده کشور: اتفاقات عظیمی در صنعت ایران در حال وقوع است

وزیر صنایع و معادن در حاشیه امضای یادداشت تفاهم همکاری های صنعتی بین ایران و بلاروس خبر داد: اجرای فاز دوم کارخانه خودروسازی ایران در بلاروس

ایران ششمین تیم برتر فوتسال جهان

وطن امروز:

توصیف رئیس قوه قضائیه از سران فتنه پس از انتخابات: مانند منافقین اول انقلاب

پس از درخواست پادشاه سعودی از اوباما؛ جنگنده های آمریکایی 120 یمنی را قتل عام کردند

شهریه مهدهای کودک تا سال آینده تغییر نمی کند





همشهری:

خواهش ها، نامه نگاری ها، تذکرات و انتظارات مجلس نتیجه نداد

سال 89؛ بدون برنامه توسعه

قالیباف در اجلاس کپنهاگ اعلام کرد: توسعه فضای سبز و مترو، اولویت مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا

گازوئیل، سهمیه بندی می شود





هدف و اقتصاد:

در کمیسیون ویزه با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان تصویب شد؛ تاسیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها با ماهیت شرکت دولتی

احمدی نژاد: اگر کسی طرح بهتری دارد بیاورد

در همایش دادستان های کل کشور مطرح شد؛ در مقام قضا سیاسی کاری نکنید