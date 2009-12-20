ویروس کم خونی عفونی جوجه بین جوجه کشی های استان تهران شایع است

رضا طرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این بیماری نقش بسیار مهمی در روند ایجاد خونریزیهای غیر معمول در لاشه های مرغ پس از کشتار ایفا می کند.

وی خاطرنشان کرد: میزان ردیابی ویروس و تعداد سرمهای مثبت در گله های مشکوک بیشتر از گله های گروه کنترل است.

این محقق و پژوهشگر با اشاره به معیار سنجش PVC که به همراه حضور آتروفی نسبی تیموس در گله های مرغ گوشتی که در حین کشتار دچار خونریزیهای غیرمتعارف می شوند، بیان داشت: این سنجش، روشی به نسبت عملی، ارزان و با اعتمادتر برای بررسی کم خونی عفونی جوجه در سطح وسیع کشتارگاهی است.

طرقی عنوان کرد: اجرای این طرح مشخص کننده وجود بیماری در گله های جوجه کشی است و در کنترل آن نقش به سزائی دارد.