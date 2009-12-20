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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۴

ویروس کم خونی عفونی جوجه بین جوجه کشی های استان تهران شایع است

ویروس کم خونی عفونی جوجه بین جوجه کشی های استان تهران شایع است

استان تهران - خبرگزاری مهر: مجری طرح تعیین ویروس کم خونی عفونی ماکیان در گله های جوجه گوشتی مشکوک به بیماری گفت: ویروس کم خونی عفونی جوجه، گستردگی بسیار زیادی در گله های جوجه کشی موجود در استان تهران دارد و باعث خونریزیهای غیرمعمول شده است.

رضا طرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این بیماری نقش بسیار مهمی در روند ایجاد خونریزیهای غیر معمول در لاشه های مرغ پس از کشتار ایفا می کند.

وی خاطرنشان کرد: میزان ردیابی ویروس و تعداد سرمهای مثبت در گله های مشکوک بیشتر از گله های گروه کنترل است.

این محقق و پژوهشگر با اشاره به معیار سنجش PVC که به همراه حضور آتروفی نسبی تیموس در گله های مرغ گوشتی که در حین کشتار دچار خونریزیهای غیرمتعارف می شوند، بیان داشت: این سنجش، روشی به نسبت عملی، ارزان و با اعتمادتر برای بررسی کم خونی عفونی جوجه در سطح وسیع کشتارگاهی است.

طرقی عنوان کرد: اجرای این طرح مشخص کننده وجود بیماری در گله های جوجه کشی است و در کنترل آن نقش به سزائی دارد.

کد مطلب 1002104

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