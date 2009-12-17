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۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

امامی:

کاهش ترافیک در مرکز مشهد در گرو اجرای طرحهای جامع ترافیکی

کاهش ترافیک در مرکز مشهد در گرو اجرای طرحهای جامع ترافیکی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: کاهش ترافیک در هستۀ مرکزی مشهد در گرو اجرای طرحهای جامع ترافیکی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی صبح پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به جمعیت 2.5 میلیونی شهر مشهد و حجم میلیونی زائران و مسافرانی که سالانه وارد شهر مشهد می شوند، ترافیک در هستۀ مرکزی شهر و خیابانهای منتهی به حرم مطهر امری اجتناب ناپذیر است که رفع این معضل نیازمند اجرای طرحهای جامع و دقیق و همچنین ایجاد تسهیلات برای افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: با برنامه ریزیهای دقیق و همکاری و تعامل همۀ نهادها و ارگانهای درگیر امر ترافیک شهری باید تدابیر و راهکارهای ویژه ای در جهت کاهش و روانی ترافیک خیابانهای پرتردد اتخاذ شود.

امامی ایجاد خطوط ویژه اتوبوس برای سرویس دهی راحت و ارزان به شهروندان و زائران و همچنین اجرای طرح محدودیت ترافیک که به طور موقت در مشهد اجرا می شد را از جمله اقدامات ترافیکی دانست وافزود: محدودیت ظرفیت پارکینگها در اطراف حرم و عدم ظرفیت کافی خیابانها برای حجم بالای خودروهای عبوری، دلایل لزوم اعمال طرح محدودیت ترافیکی بوده است.

وی افزود: اگر این طرحها اجرا نشود، از جهت ترافیکی و امنیتی مشکلاتی اعم از تجمع خودروها در هستۀ مرکزی شهر غیر قابل کنترل است که تجمع حجم بالای خودرو از یک طرف و اشباع شدن مسیرها سبب بروز مشکلاتی در مبادی ورودی و خروجی معابر ایجاد ترافیک با تراکم زیاد در نتیجه عدم رضایتمندی شهروندان می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد افزود: طرح محدودیت ترافیکی در این محدوده با هدف کاهش و روانی ترافیک اجرا شده که دارای ضعفها و نقصهایی بوده است و باید برنامه ریزی دقیق این طرح را اصلاح نمود تا به همراه برطرف نمودن کمبودها و نقصها، رضایتمندی کامل شهروندانی را نیز در بر داشته باشد. 

کد مطلب 1002105

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