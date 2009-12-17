کاهش ترافیک در مرکز مشهد در گرو اجرای طرحهای جامع ترافیکی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی صبح پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به جمعیت 2.5 میلیونی شهر مشهد و حجم میلیونی زائران و مسافرانی که سالانه وارد شهر مشهد می شوند، ترافیک در هستۀ مرکزی شهر و خیابانهای منتهی به حرم مطهر امری اجتناب ناپذیر است که رفع این معضل نیازمند اجرای طرحهای جامع و دقیق و همچنین ایجاد تسهیلات برای افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: با برنامه ریزیهای دقیق و همکاری و تعامل همۀ نهادها و ارگانهای درگیر امر ترافیک شهری باید تدابیر و راهکارهای ویژه ای در جهت کاهش و روانی ترافیک خیابانهای پرتردد اتخاذ شود.

امامی ایجاد خطوط ویژه اتوبوس برای سرویس دهی راحت و ارزان به شهروندان و زائران و همچنین اجرای طرح محدودیت ترافیک که به طور موقت در مشهد اجرا می شد را از جمله اقدامات ترافیکی دانست وافزود: محدودیت ظرفیت پارکینگها در اطراف حرم و عدم ظرفیت کافی خیابانها برای حجم بالای خودروهای عبوری، دلایل لزوم اعمال طرح محدودیت ترافیکی بوده است.

وی افزود: اگر این طرحها اجرا نشود، از جهت ترافیکی و امنیتی مشکلاتی اعم از تجمع خودروها در هستۀ مرکزی شهر غیر قابل کنترل است که تجمع حجم بالای خودرو از یک طرف و اشباع شدن مسیرها سبب بروز مشکلاتی در مبادی ورودی و خروجی معابر ایجاد ترافیک با تراکم زیاد در نتیجه عدم رضایتمندی شهروندان می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد افزود: طرح محدودیت ترافیکی در این محدوده با هدف کاهش و روانی ترافیک اجرا شده که دارای ضعفها و نقصهایی بوده است و باید برنامه ریزی دقیق این طرح را اصلاح نمود تا به همراه برطرف نمودن کمبودها و نقصها، رضایتمندی کامل شهروندانی را نیز در بر داشته باشد.