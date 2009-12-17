رشد 25درصدی چاپ مقالات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مجلات ISI

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر احمد علی خلیلی صبح پنجشنبه در هشتمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: نباید به افزایش چاپ مقالات در مجلات ISI اکتفا کرد بلکه باید تولید علم کاربردی شده و در جامعه مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با اشاره به تبدیل شدن پژوهش در عصر حاضر به فرهنگ عمومی، گفت: برای حل معضلات بهداشتی و درمانی و ارتقا سلامت باید از پژوهش استفاده کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از روند پروژه های مربوط به این دانشگاه که جزو مصوبات سفر استانی هیئت دولت بود نیز گزارشی ارائه کرد و گفت: امید می رود با اجرایی شدن پروژه های مصوب، گام موثری در نیل به اهداف پیش بینی شده برداشت.

معاون پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این جشنواره به کمبود بودجه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اشاره کرد و گفت: این دانشگاه با دارا بودن 670 نفر عضو هیات علمی، فقط 1/9 میلیارد تومان بودجه پژوهشی دارد که این میزان چندین برابر کمتر از دانشگاههای دیگر است.

میراعتراف اسکویی افزود: محققان باید به چشم انداز آینده اندیشیده و پژوهش های خود را کاربردی کنند.

در پایان این مراسم 28 نفر از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز معرفی و تجلیل شدند.