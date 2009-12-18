به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست و پس از نمایش فیلم "بحران مسکن و مهاجرین" از مجموعه "سرپناه" محصول سال 1361 اثر تهامی‌نژاد، مجتبی میرتهماسب رئیس انجمن مستندسازان گفت: حضور این همه چهره شناخته شده در این مکان نشاندهنده بزرگواری محمد تهامی‌نژاد است.

در ادامه پیروز کلانتری نماینده سایت "و مستند" از اینکه افتتاح این سایت با مراسم بزرگداشت تهامی‌نژاد پیوند خورد ابرازی خوشحالی کرد. پس از نمایش گفتگویی تصویری با تهامی‌نژاد، محمدرضا اصلانی ضمن خوشامدگویی به حاضران متنی را درباره تهامی‌نژاد خواند.

در بخشی از این متن آمده بود: تهامی‌نژاد نماینده نسلی است که با تمام کمبودها و ذلت‌های تاریخ خود کنار آمد تا شاید کاری کند در نجات آنچه در هیاهوی بسیار کسی به فکر آن نیست. تهامی‌نژاد باغچه کوچک این تاریخ کوچک را دلسوزانه آبیاری می‌کرد و می‌کند. نوعی سبک تاریخی فضایی که کسی به فکر آن نیست و هر لحظه در خطر حذف شدن است.

در ادامه فرهاد ورهرام گفت: هنوز موسسه‌ای نتوانسته همانند تاریخ 500 ساله خوزستان، شهریاران کهن و تارخ مشروطیت را تدوین کند. من اعتقاد دارم محمد تهامی‌نژاد نیز در زمینه تحقیقات سینمایی از همان نسل دود چراغ خورده‌ها و ادامه دهنده راه آنها است. مراکز علمی و دانشگاهی بدون حمایت از او از آبشخور تحقیقات او رفع تشنگی کرده‌اند.

کامران شیردل در ارتباطی تلفنی درباره تهامی‌نژاد گفت: امیدوارم سایه او سال‌ها بالای سر ما باشد. هر بار که او را می‌بینم به گرمی دستش را می‌فشارم و خسته نباشید می‌گویم. معتقدم تهامی‌نژاد هنوز به واقع درک نشده و متاسفم که به دلیل کسالت نتوانستم در این جمع حضور داشته باشم. روز افتتاح سایت "و مستند" را تبریک می‌گویم.

با پایان بخش اول مراسم جشنی کوچک به مناسبت سالروز تولد تهامی‌نژاد برگزار شد و پس از آن وی ضمن تشکر از حاضران گفت: باید از مجتبی میرتهماسب رئیس انجمن، اعضای هیئت مدیره و تمام کسانی که این لحظه را برای ایستادن من در این نقطه در برابر هجوم تصویری از من در ذهن تک تک شما فراهم آوردند تشکر کنم.

در ادامه این مراسم میزگردی پیرامون فضای سینمای مستند اجتماعی دهه 60 با حضور تهامی‌نژاد، رخشان بنی‌اعتماد، ابراهیم مختاری و منوچهر مشیری برگزار و در پایان با حضور مختاری با اهدای لوح از تهامی‌نژاد تقدیر شد. مهوش شیخ‌الاسلامی، مرتضی رزاق کریمی، شفیع آقامحمدیان، همایون امامی، رهبر قنبری، ناصر صفاریان و... از حاضران در مراسم بودند.