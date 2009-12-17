حریف سپاهان از سد "نجران" گذشت/ برتری پرگل الوحده

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از دو دیدار باقیمانده از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان، چهارشنبه شب تیم الشباب در ورزشگاه فیصل بن فهد شهر ریاض به مصاف نجران رفت و موفق شد با تک گل دقیقه 19 ناصر الشمرانی میهمان خود را شکست دهد.

پیروزی در این بازی الشباب را 29 امتیازی کرد و باعث شد تا جایگاه این تیم در رده دوم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های عربستان استحکام یابد.

الشباب در گروه C مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های سپاهان ایران، العین امارات و پاختاکور ازبکستان رقابت خواهد کرد.

در دیگر دیدار باقیمانده از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان چهارشنبه شب تیم الوحده در زمین الاتفاق با نتیجه 3 بریک به پیروزی رسید و با 16 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کرد. برای الوحده در این بازی محمد عسیری (61 و 78) و یوسف القدیوی (80) گلزنی کردند و تک گل تیم الاتفاق نیز توسط حسین النجعی در دقیقه 28 به ثمر رسید. الاتفاق در حالی مغلوب الوحده شد که از دقیقه 38 به دنبال اخراج یونس منقاری با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان به شرح زیر است:

1- الهلال 32 امتیاز

2- الشباب 29 امتیاز

3- الاتحاد 19 امتیاز (2 بازی کمتر)

4- الوحده 16 امتیاز (2 بازی کمتر)

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9- الاتفاق 9 امتیاز (یک بازی کمتر)

10- نجران 7 امتیاز

11- القادسیه 7 امتیاز

12- الرائده 6 امتیاز (یک بازی کمتر)