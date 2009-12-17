جهش بودجه فرهنگی کشور/ لزوم رعایت بحث پیوست فرهنگی در تصمیمگیریها

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسینی در گفتگو با سیمای محلی کرمان در خصوص دور نمای فرهنگی کشور اظهار داشت: در سالهای گذشته بودجه مورد نیاز به بخش فرهنگ و هنر اختصاص پیدا نکرده است و برای حل این مشکل به طور جدی در بودجه سال 89 که هم اکنون درحال بررسی و تدوین می باشد تلاشهای زیادی صورت گرفته و درنهایت مسئولین قانع شدند و رئیس جمهور نیز در این زمینه حمایت جدی دارند، لذا در بودجه فرهنگی سال آینده شاهد تحول خواهیم بود.

تمرکز زدائی در فعالیتهای فرهنگی

وی با اشاره به سیاستهای فرهنگی دولت دهم گفت: هفته آینده جلسه ای با حضور استانداران سراسر کشور برگزار خواهد شد و رویکرد فرهنگی دولت برای نمایندگان عالی دولت در استانها تبیین می شود زیرا این رویکرد همراهی استانداران در استانهای مختلف را می طلبد.

حسینی گفت: در کارهای فرهنگی پیش رو تمرکز در مرکز کشور نخواهد بود و همه استانها باید به صورت فعال وارد حوزه فرهنگ شوند.

وی با اشاره به وضعیت سینمای کشور گفت: در حوزه سینما تاکنون توجه به تهران بوده است و خیلی از تواناییهایی که در استانها وجود دارد، دیده و استفاده نشده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برنامه های سینمایی فرهنگ و تمرکز زدایی در این حوزه هنر گفت: کشور به هفت منطقه سینمایی تقسیم می شود که باید استانها در این زمینه حضور فعال داشته باشند هر چند که هم اکنون نیز دفاتر سینمای جوان در استانها وجود دارد اما کافی نیست و باید سینما در استانها گسترش یابد.

وی در این زمینه اختصاص اعتبارات و توجه مسئولان را ضروری دانست.

پیوست فرهنگی با جدیت پیگیری می شود

حسینی با اشاره به لزوم نگاه فرهنگی مسئولان به همه پروژه ها عنوان کرد: بحث پیوست فرهنگی به زودی و با جدیت پیگیری می شود به گونه ای که در اجرای هر پروژه باید پیوست فرهنگی وجود داشته باشد و فراتر از آن هر تصمیمی که در کشور اخذ می شود باید با نگاه فرهنگی باشد که می تواند شامل تصمیم های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: در بحث فرهنگ نباید تنها به وزارت فرهنگ و ارشاد بسنده کنیم بلکه تمام مسئولان باید در این زمینه فعال باشند که درنهایت شاهد تحول در این بخش باشیم.

وی گفت: از همه مدیران انتظار داریم اکنون که بحث فرهنگ به صورت پررنگ در کشور پیگیری می شود جذب حداکثری را در دستور کار قرار دهند و از پیشکسوتان فرهنگ و هنر در این حوزه استفاده کنند و به جوانان نیز میدان بدهند تا فعالیتهای خود را انجام دهند.

فرهنگ باید به اندیشمندان و دلسوزان سپرده شود

حسینی با تاکید بر حرکتهای مردمی در حوزه فرهنگ و هنر گفت: نگاه ما به فعالیتها،مردمی است و در این میان وزارت فرهنگ نیز کمک و یاری خواهد کرد اما کار باید به دست اندیشمندان و دلسوزان و صاحب نظران در هر زمینه هنری سپرده شود.

حسینی در خصوص فعالیتهای فرهنگی در استان کرمان گفت: تاکنون فعالیتهای فرهنگی و هنری خوبی در کرمان انجام شده است که باید در آینده با قدرت ادامه یابد.

وی از مسئولان فرهنگ و هنر کرمان خواست ایده ها و طرح های خود را برای دور سوم سفر هیئت دولت به کرمان محیا کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری سالیانه نمایشگاه بزرگ کتاب در شهر کرمان گفت: از این حرکت استقبال می کنیم و عقیده داریم اگر می خواهیم سرانه مطالعه در کشور افزایش یابد باید کتاب را در دسترس مردم قرار دهیم.

افزایش فرهنگ کتابخوانی باید از مدارس شروع شود

حسینی همچنین آمادگی وزارتخانه برای برگزاری نمایشگاههای "یاد یار مهربان" در کرمان را اعلام کرد و گفت: این حرکت در بسیاری از استانها انجام شده است اما در کرمان اجرایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه ورزات فرهنگ و ارشاد اسلامی این نمایشگاهها را به صورت مشارکتی در استانها برگزار می کند گفت: هر استانی که آمادگی خود را در این زمینه اعلام کند همکاری لازم صورت خواهد گرفت.

وی گفت: عقیده داریم برای افزایش فرهنگ کتابخوانی از مدارس باید شروع کنیم که در این زمینه کتاب رایگان به مدارس اهداء می کنیم.

لزوم همکاری اساتید دانشگاهها با نشریات

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وجود چهار مرکز تازه های کتاب در استان کرمان گفت: هم اکنون در استان کرمان 98 کتابخانه وجود دارد که باید هم از نظر کمی و هم تجهیز و کیفیت افزایش یابد و در این زمینه گسترش کتابخانه های دیجیتالی نیز مد نظر قرار گیرد.

وی درخصوص نشریات محلی استان کرمان نیز گفت: در دولت نهم تعداد نشریات محلی کرمان از 46 نشریه در قبل از دولت نهم به 98 نشریه درحال حاضر افزایش یافته است اما باید در کنار افزایش کیفی به آموزش و غنی سازی این نشریات نیز توجه لازم انجام شود و محتویات نشریات را پیش ببریم که در این زمینه نیاز به همکاری اساتید و بخشهای مختلف برای غنی سازی بیشتر و ارتقاء سطح کیفی نشریات داریم.

فعالیتهای پژوهشی در حوزه فرهنگ باید گسترش یابد

حسینی در خصوص افزایش فعالیتهای پژوهشی در بخش فرهنگ گفت: در تهران یک پژوهشکده فرهنگی داریم که از این مرکز خواسته شده است به صورت فعال و توانمند در حوزه فرهنگ بخصوص در استانها وارد شود و کارگروههای این مرکز باید خروجی های مناسب در برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان خاطر نشان کرد: هم اکنون کشور در نبرد نرم قرار دارد و در این عرصه در معرض آماج محصولات مختلف فرهنگی از کشورهای مختلف هستیم که می خواهند افکار عمومی ما را تحت تاثیر قرار دهند اما هر چند که معتقد به استفاده از تجربیات دیگران هستیم اما در این زمینه باید بگونه ای عمل کنیم که فرهنگ ایرانی غالب باشد.

استفاده از حکایتهای بومی در بازیهای رایانه ای

وی در خصوص بازیهای رایانه ای کودکان گفت: باید با استفاده از داستانها و حکایتهای بومی در زمین ساخت بازیهای رایانه ای اقدام کنیم و با انجام کارهای فنی و هنری روی این داستانها در نهایت محصولات متعدد را در اختیار کودکان قرار دهیم.

حسینی گفت: متاسفانه بازیهای وارداتی از کشورهای مختلف مملو از خشونت است و فرهنگ غربی را ترویج می کند و درنهایت روی فکر و اندیشه کودکان اثر می گذارد.

وی با اشاره به غنای فرهنگ ایران گفت: غنی فرهنگ ایران به حدی بالا است که حتی فرهنگ مغولان مهاجم به ایران را نیز تحت الشعاع قرار داد و این نشان از توانایی بالای فرهنگ ما در مقابل فرهنگهای بیگانه دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: برای رسیدن به این اهداف از هنرمندان و فرهنگ دوستان و اهالی مطبوعات و رسانه انتظار داریم در این خصوص گامهای بلند بردارند و درنهایت شاهد یک جهش فرهنگی در کشور باشیم.