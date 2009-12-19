آیت الله تسخیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بصیرت دادن به جامعه را نقش محوری روحانیون عنوان کرد و گفت: به طور طبیعی وظیفه روحانیون است که در ماه محرم جامعه را نسبت به اوضاع کنونی کشور آگاه کرده و بدین وسیله آرامش را به جامعه تزریق کنند.

وی با بیان اینکه روحانیون قشر مورد اعتماد جامعه هستند افزود: در قبال این اعتماد نیز روحانیت با عمل و رفتار خود باید نقش بصیرت دهی و آگاهی بخشی خود را اعمال کند.

آیت الله تسخیری در زمینه نقش تقوای سیاسی در آرامش و ثبات کشور نیز گفت: باید تمام امور را برای تقویت و ترویج اسلام به تقوی و اخلاق آراسته کنیم و اساس همه امور در جامعه اسلامی باید اخلاق و تقوی باشد.

وی افزود: تاکید بر تقوی سیاسی در شرایط امروز راهگشای بسیاری از مشکلات و چالش ها بوده و عاملی است برای تحکیم احکام اسلامی، نفی دروغ و هر گونه رفتاری که منجر به تشنج می شود.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: جامعه اسلامی باید الگوی جامعه بشری بوده و روحانیون موظفند با دلسوزی برای جامعه اعتدال در رفتار و گفتاررا بیش از پیش رعایت کنند.

وی تعادل را برای جامعه امروز یک نیاز جدی دانست و گفت: همگی موظفیم با توجه جدی به سخنان مقام معظم رهبری مسیر آرامش را در پیش بگیریم زیرا زمینه پیشرفت جامعه و کشور در گرو آرامش بوده و در حقیقت فقدان آرامش در کشور خواست دشمنان و شیطان است.

آیت الله تسخیری در پایان اظهار امیدواری کرد در ایام پیش رو که روحانیون و مبلغین بیشتر در جمع مردم حاضر می شوند بتوانند با رفتار و گفتار خود به فضای جامعه معنویت و به دنبال آن آرامش را تزریق کنند و بدین وسیله رسالت و نقش تاریخی خود را بهتر ایفا نمایند.