وحدت ساختاری حوزه و دانشگاه لازم اما کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، حجت‌الاسلام دستپروری صبح پنجشنبه در جمع کثیری از دانشجویان دانشگاهها و طلاب حوزه‌های علمیه گناباد افزود: وحدت حوزه و دانشگاه وحدت فکر و اندیشه است که نمی‌توان آن را به کسی تحمیل کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه معیارها باید معیار درست باشد و دموکراسی در اوامر نیست بلکه در امور است، افزود: شیوه‌های تربیتی در دنیا یا تلقینی یا تحمیلی و یا تقلیدی است که اسلام هیچ یک را قبول ندارد.

وی با بیان اینکه تلازم حوزه و دانشگاه بیشتر از وحدت ارزش دارد، افزود: وقتی علم جهت‌دار باشد انسان به خلاف نمی‌رود باید جهت را از دین گرفت و این تلازم به وجود نخواهد آمد مگر تفکر هر دو عوض شود.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: وحدت حوزه و دانشگاه رابطه علم و دین است که این رابطه سابقه دیرینه‌ای در ابعاد مختلف دارد و بعد انقلاب اسلامی ایران به برکت انقلاب به عنوان یک هدیه نورانی و ارزشمند به کشور بود.

وی با بیان اینکه رابطه علم و دین در گذشته دچار افراط و تفریط بوده است، افزود: در گذشته در اروپا کلیسا در زمینه علم دچار تفریط شد و دانشمندان حق نداشتند نتیجه پژوهش خود را اعلام کنند همانطور که گالیله را به کلیسا بردند و او را محکوم به علمش کردند.

دستپروری ادامه داد: نتیجه‌ برنامه تفریطی با علم این بود که افراد و به ویژه دانشمندان سعی کردند کلیسا را از زندگی خود دور کنند و به این ترتیب جریان رنسانس یا انقلاب علمی در غرب صورت گرفت و کسانی هم که خواستند با کلیسا مانوس باشند به همین نتیجه رسیدند.

وی افزود: جریان تفریط به گونه‌ای شد که هر کس بخواهد قانون مطرح کند کلیسا باید اجازه دهد و این تفریط افراط را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: برنامه‌های غرب در ادامه به گونه‌ای شد که علم و دین را در مقوله‌ای جدا از هم بپندارند و این در حالی بود که کشورهای جهان سوم خودباوری فرهنگی خود را از دست داده بودند.

دستپروری در مورد مذهب کاتولیک نیز یادآور شد: مذهب کاتولیک نه انسان را شناخته و نه برای زندگی انسان طرح و برنامه دارد.

وی در مورد نتیجه ترقیات علمی غرب گفت: در غرب حاصل ترقیات علمی به جایی رسید که نتیجه آن جنگ جهانی اول و دوم شد.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: امروز متلاشی شدن بنیان اخلاقی در جامعه غرب را شاهد هستیم و غرب تجربه کرد که علم تنها نمی‌‌تواند بشریت را به سعادت و آرامش برساند.

دستپروری گفت: غرب هر چه در جهت آسایش دوید از آرامش عقب ماند و این در حالیست که خدا می‌فرماید تنها راه آرامش یا د خدا و ارتباط با خداست.

وی با اشاره به جنگ عراق و با بیان اینکه علم تنها نتیجه ندارد افزود: علم تنها نتیجه‌اش این است که در جنگ تحمیلی عراق افراد بی‌گناه و بی‌سلاح زیادی مورد هجمه این افراد قرار گرفتند.