رویای سهم 20 درصدی از صنعت بانکرینگ خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حرکت جدی ایران از سال 85 و با هدف گذاری برای بندر خلیج فارس آغاز شد و در آن زمان سازمان بنادر تلاش می کرد بخش خصوصی را که با تردید به این صنعت نگاه می کرد به سرمایه گذاری در این صنعت تشویق کند.

نگاهی به وضعیت بنادر کشورمان و خصوصا بندر خلیج فارس که همجوار با بندر شهید رجایی است، این حسرت را به دل هر هموطنی می اندازد که چرا کشورمان جایگاه مناسبی در این صنعت ندارد.

در حال حاضر در هر ساعت پنج کشتی از خلیج فارس عبور می کند و این یعنی هر 12 دقیقه یک کشتی. بنابراین فرصت مناسبی برای کسب درآمد از طریق سوخت رسانی، فروش آب و غذا و تعمیرات کشتیها و سایر خدمات وجود دارد.

نگاهی به عملکرد بندر فجیره که 40 مایل از خطوط بین المللی کشتیرانی ایران فاصله دارد ما را به آمارهای شگفت انگیزی می رساند به طوری که این بندر از این طریق بیش از چهار میلیارد دلار در سال درآمد دارد، در حالی که بنادر ایران به خصوص بندر شهید رجایی، بندر خلیج فارس و قشم که در پنج مایلی آبراهه بین المللی کشتیرانی، موقعیت برتری برای ارائه این خدمات دارا هستند از این نعمت تاکنون محروم مانده اند.

این در حالی است که با احداث تأسیسات سوخت رسانی این بنادر قادر خواهند بود سالانه معادل 8 تا 10 میلیون تن نفت کوره به کشتیهای عبوری بفروشند و از طریق ارائه سایر خدمات، درآمدهای ارزی قابل ملاحظه ای جذب کنند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با تایید موقعیت ممتاز بنادر کشور در جهت ارائه این خدمات به کشتیهای عبوری گفت: وجود بنادر زیاد و استراتژیک در این آبراه 1100 کیلومتری همچون بندر شهید رجایی، بندر عسلویه، بندر چابهار، بندر قشم، بندر خارک و .... باید اذعان کرد که ظرفیتهای خوب و مناسبی به منظور گسترش این صنعت سودآور در کشور مهیاست که می توان با ایجاد تأسیسات زیرساختی و زیربنایی همچنین با تهیه و تدوین برنامه ریزی دقیق و اصولی در بنادر در جهت استفاده مناسب از امکانات موجود بتوان به جایگاه واقعی و شایسته در این صنعت دست یافت.

"

60 درصد سوخت مورد نیاز بندر فجیره امارات که مورد استفاده بانکرینگ است، توسط ایران تامین می شود! مدیرکل بنادر هرمزگان

محمد رضا اشکریز" سهم فعلی کشورمان را از این صنعت کمتر از 13 درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مدت زیادی نیست که این اقدامات در جهت توسعه صنعت بانکرینگ انجام شده، می توان گفت آمار قابل قبولی بر جای گذاشتیم اما با توجه به اینکه بیش از 60 درصد سوختی که بندر فجیره برای سوخت رسانی مصرف می کند توسط ایران تامین می شود این را می رساند که باید در این بخش جدی تر عمل کنیم تا سهم خود را به دست بیاوریم.

هر چند در این زمینه در سالهای اخیر اقدامات بسیاری در کشور انجام شده اما به نظر می رسد که نگاه اصولی و صحیح به این صنعت راهکار توسعه بیش از پیش آن است و چنانچه مسئولان امر به اثرات مثبت آن توجه کنند قطعا، هماهنگی و همکاری بیشتری در این زمینه صورت خواهد گرفت.

منصور خرمشکوه رئیس اداره بندر خلیج فارس نیز به خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص مزایای این صنعت گفت: در حال حاضر در آبراه تنگه هرمز سالانه 25 هزار کشتی در حال تردد هستند که این تعداد به 20 میلیون تن سوخت نیازمندند.

وی خاطرنشان کرد: حال اینکه با ایجاد بسترهای مناسب در بنادر جنوبی می توان بیش از نیمی از این تعداد را به منظور دریافت سوخت، آب، آذوقه، خدمات پزشکی و سایر خدمات قابل ارائه جذب کرد که بالطبع ضمن اشتغالزایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و ارزآوری باعث رونق بخشیدن به سایر بخشهای تولیدی و خدماتی که به نحوی با این صنعت در ارتباط هستند خواهد شد.

وی گفت: هدف گذاری صورت گرفته برای سال 1390دستیابی به سهم 20درصدی صنعت بانکرینگ در منطقه است که بر همین اساس سرمایه گذاریهای بسیاری در بندر خلیج فارس در حال انجام است که پیش بینی می شود تا پایان برنامه پیش بینی شده یعنی سال 90 بیش از 200 هزار تن مخزن در حال بهره برداری در این بندر موجود باشد.

صنعت بانکرینگ اگر چه از تاریخچه چند صد ساله برخوردار است اما به شکل حرفه ای و امروزی آن از زمان جنگ تحمیلی آغاز شد و بندر فجیره امارات توانست با بهره گیری از فرصت پیش آمده، خود را به عنوان یک قدرت بزرگ در این صنعت در منطقه تثبیت کند.

بانکرینگ یک صنعت نوپا در کشورمان است و به نظر می رسد با توجه به ظرفیتهای بسیاری که در کشور وجود دارد هنوز تا قرار گرفتن قطار آن بر روی ریل اصلی حرکت مداوم و مثمر ثمر، باید اقدامات جدی تری در این زمینه انجام گیرد.

البته مانند سایر صنایع توجه به نظرات مشتری از اهم مسائل قابل توجه در این صنعت است و شرکتهای فعال در این صنعت باید توانایی ارائه خدمات مذکور به کشتی های متردد در منطقه را متناسب با محل و زمان مورد نیاز آنها داشته باشند. از این منظر استقرار شرکتهای سوخت رسان در سایر بنادر جنوبی کشورمان نیز می تواند تکمیل کننده جریان خدمت رسانی باشد.

برای انجام این پروژه زیر ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم است که با حمایت دولت تا حدود قابل توجهی فراهم شده اند، اما به نظر می رسد تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. ارائه خدمات بانکرینگ در منطقه باید به گونه ای باشد که کشتی های متردد از بابت ارائه یا ثبات اینگونه خدمات احساس امنیت نمایند.

بدین منظور شرکتهای فعال در این امر باید به امکانات سخت افزاری از جمله شناورهای سوخت رسان مناسب، امکانات اطلاع رسانی، پرسنل کاردان دست یابد و در کنار آن با حمایتهای لازم امکان دسترسی به سوخت مورد نیاز شرکتها، اصلاحات لازم در زمینه قوانین و مقررات، همکاری ارگانهای مؤثر در این زمینه و ... برای این شرکتها ایجاد شود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به حداقل رسانیدن تشریفات و مقررات گمرکی و بندری و دوری از بروکراسی و مستندسازی غیر اصولی را از جمله مهمترین راهکارهای جذب کشتیهای عبوری به سواحل کشورمان عنوان کرده و گفت: ارگانها و سازمانهای ذیربط در بنادر کشور جهت دوری جستن از اعمال و سلایق مختلف در تغییر و تعیین مقررات باید با همدیگر هماهنگ شوند که این امر به همراه شفاف سازی و ساده سازی مقررات و قوانین مربوطه به رشد این صنعت کمک می کند.

اشکریز نقش سایر سازمانها را در توسعه این صنعت مهم ارزیابی کرد و گفت: کلیه سازمانها و ارگانهای دخیل در امر بانکرینگ باید شرکتهای فعال در این صنعت را در ارائه خدمات ایمن، مناسب، ارزان و با ثبات یاری نمایند که در این بین می توان به نقش تاثیرگذار وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش در جهت تأمین سوخت برای شرکتها با حداقل بروکراسی اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین نقش سازمانهای مالی و بانکها جهت تأمین نقدینگی شرکتها، سازمان بنادر و دریانوردی جهت ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مختلف و تسریع در امور مربوطه به شناورهای سوخت رسان، راه آهن جهت دسترسی شرکتهای بانکر کننده به سوخت ترانزیتی از آسیای میانه و گمرک جهت تسریع در امور مربوط به ترخیص فرآورده های نفتی مهم و تعیین کننده است.

آنچه که مشخص است این صنعت نوپا نیاز به حمایت همه جانبه دارد و نیاز است کمیته ویژه ای متشکل از نهادها و سازمانهای مرتبط با این موضوع، ضمن بررسی مشکلات اساسی این صنعت به پویایی هر چه بیشتر این صنعت کمک کند.

مشکلاتی همچون تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت های بانکر کننده، اختصاص منابع مالی مورد نیاز و ارزان برای شرکتهای فعال، عقد تفاهمنامه های بین المللی جهت همکاری چند جانبه و ارائه خدمات به شناورهای متردد در منطقه و حمایت همه جانبه ارگانهای دریایی و حتی نظامی موجود در منطقه به منظور حفظ و حراست از دستاوردهای بانکرینگ که دست نیاز متولیان را می طلبد تا بتوانیم با توجه به موقعیت ممتاز کشورمان در منطقه و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه با بهره گیری از این امکانات ضمن کاستن از مشکلات اقتصادی کشور همچون بیکاری، رونق کشورمان نیز فراهم شود.

..........................