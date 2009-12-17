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۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شهرکهای فناوری اصفهان در حالت تعلیق/ مصوبه دولت در انتظار واگذاری زمین

شهرکهای فناوری اصفهان در حالت تعلیق/ مصوبه دولت در انتظار واگذاری زمین

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: سه مجتمع فناوری اطلاعات استان در انتظار تحویل زمین از سوی سازمان مسکن و شهرسازی است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان نبی الله قائدی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگاران افزود: مراحل مطالعاتی این شهرکها در شهرستان‌های نجف آباد، کاشان و اصفهان اتمام یافته و راه اندازی این شهرک‌ها نیز از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور بوده است.

رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان اظهار داشت:‌ همچنین در بخش فناوری اطلاعات، شهرک بزرگی در شمال اصفهان پیش بینی شده که اکنون در مرحله عملیات ساختمانی است.

وی با بیان اینکه هزینه مورد نیاز این پروژه در حدود 15 میلیارد تومان است، یادآور شد: انتظار می‌رود این شهرک بتواند در سال آینده، پذیرای شرکت‌ای دانش بنیان استان باشد.

قائدی ادامه داد: این شرکتها می‌توانند به انجام فعالیتهای آزمایشگاهی، مطالعاتی، استقرار کارشناسان، تولید نمونه و تولیدات انبوه خود در این فضا بپردازند.

وی با بیان اینکه محدودیتی از لحاظ میزان شرکتهای قابل پذیرش در این شهرک وجود ندارد، اعلام کرد: اغلب این شرکتها گرایش مواد پیشرفته و سرامیک خواهند داشت.

وی اظهار داشت: انتظار می‌رود از طریق پذیرش سرمایه گذاران خارجی در این شهرک بتوان پلی میان دانش داخلی و خارجی شرکت‌های برقرار کرد.

قائدی در ادامه سخنان خود در پاسخ به آخرین وضعیت شهرک الکترونیک و هایتک استان گفت: این شهرک اکنون آماده پذیرش شرکت‌ها و استقرار آنها و نیز جذب سرمایه گذار است.

به گفته قائدی تاکنون 36 شرکت با این شهرک به عقد قرارداد پرداخته که از این تعداد، 14 واحد فعالیت خود را آغاز کرده و سه واحد نیز به مرحله بهره برداری رسیده است.

کد مطلب 1002126

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