کرمانشاه دو تندیس جشنواره محصولات سالم و پاک را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،سیف الله محمدی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره محصولات کشاورزی پاک در تهران به مناسبت روز جهانی بدون سم،اظهار داشت: یکی از تندیس های دریافتی به دلیل تلاش و اهتمام سازمان جهاد کشاورزی در راستای تولید محصولات پاک در حوزه های زراعی دامی و باغی بود و تندیس دیگرنیز بخاطر تولید ورمی کمپوست توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت فعال در نمایشگاه و جلب رضایت بازدید کنند گان در سطح کشور بوده است.

وی به وضعیت تولید محصولات پاک و ارگانیک در استان اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه به لحاظ داشتن منابع غنی همچون آب، خاک، هوای پاک و منابع ژنتیکی و همچنین وجود کشاورزان آگاه به علم روز کشاورزی ،در زمینه تولید محصولات پاک و ارگانیک پتانسیل بالایی دارد.

محمدی با اشاره به اهمیت تولید محصولات پاک دردنیای امروز، گفت: امروزه توسعه پایدار کشاورزی بدون تولید پاک معنا ندارد و این محصولات جایگاه خود را باز کرده و اکثر کشورهای پیشرفته به فکر تولید محصولات پاک افتاده اند.

وی ادامه داد: ما نیز در استان از سه سال پیش بطور جدی برنامه ای برای جایگزینی سموم و کودهای مضر شروع کرده ایم و استفاده از کودهای آلی ورمی کمپوست، بیو کمپوست و کودهای حیوانی در اولویت قرار گرفته است.

دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در استان بیشتر به دنبال محصولات پاک و استاندارد هستیم تا محصولات ارگانیک، زیرا محصول ارگانیک به علت شرایط دشوار در تولید، نمی تواند جوابگوی نیاز انسانها باشد.

وی با بیان اینکه تولید پاک موجب کاهش تولید نمی شود، اظهار داشت: اگر در برخی از محصولات نیز با کاهش تولید مواجه شویم باید به این نکته توجه داشت که قیمت محصولات پاک بیشتر است و سود کشاورزان کاهش نمی یابد.

محمدی در ادامه با بیان اینکه در تمام شهرستانهای استان برنامه تولید محصولات پاک داریم به سطح محصولات پاک و استاندارد استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سطح زیر کشت انگور پاک و استاندارد استان هزارو422 هکتار با تولید سالیانه پنج هزارو 44 تن، انار هزار و 221 هکتار با تولید سالیانه 10 هزار و 311 تن، گردو هشت هزار و 880هکتار با تولید سالیانه 35 هزار و 544 تن، توت 388 هکتار با تولید سالیانه 420 تن، خرما 655 هکتار با تولید سالیانه هزار و 572 تن، مرکبات 977 هکتار با تولید سالیانه دوهزار و 128 تن.

بادام دیم هزار و 916 هکتار با تولید سالیانه 223 تن، زیتون سه هزار و 44 هکتار با تولید سالیانه 906 تن، نخود دیم 150 هزار هکتار با تولید سالیانه هزار و 572 تن،عدس دیم دو هزار هکتار با تولید سالیانه 600 تن ،گیاهان دارویی 930 هکتار با تولید سالیانه دو هزار و 160 تن عسل طبیعی 102 هزار و 19 کلنی با تولید سالیانه هزار و 125 تن است.

دفتر محیط زیست و توسعه پایدار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه از تهیه استانداردی برای محصولات تولیدی بخش کشاورزی در سطح کشور خبر داد و گفت: امیدواریم ازاسال آینده بتوانیم محصولات تولیدی پاک استان را با نشان استاندارد به بازار عرضه کنیم.

محصولات پاک به تولیداتی گفته می شود که دارای حد مجازی از مواد شیمیایی ممنوعه هستند و محصول ارگانیک محصولی است که در تولید آن از هیچگونه مواد شیمیایی استفاده نشده است.