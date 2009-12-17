به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه همایش ملی عصر ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد واحد ساری اظهار داشت: اگر دولت ها فقط ناظر این باشند که مردم شرکت کننده و ایجاد کننده مشارکت حداکثری باشند ، برنامه هایشان در کشور عملی نخواهد شد.

وی افزود: اعتراضات دارای حقوق و قواعدی است و اعتراض کننده حقی دارد و باید قواعد را رعایت کند.

رضایی با اشاره به اینکه در 30 سال گذشته مردم ، فعالان سیاسی و احزاب به مشارکت عادت کرده بودند، تصریح کرد: احزاب ایران، اعتراض کردن را تمرین نکرده بودند و قواعد اعتراض در کشور تعریف شده نیست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پدیده اعتراض اگر در انتخابات اخیر رخ نمی داد در سیر تکاملی انتخابات های آینده ظهور می یافت، یادآور شد: دموکراسی در ایران باید بعد مشارکتی و پاسخگویی دولتمردان را تقویت کند.

وی با بیان اینکه مردم حق دارند دولت را امر به معروف و نهی از منکر کنند، افزود: بازگشت به ارزش های انسانی و الهی همان امر به معروف و نهی از منکر مد نظر امام حسین (ع) بوده است.

رضایی در عین حال با بیان اینکه عده ای با اعتراضات می خواهند بساط براندازی نظام را تدارک ببینند و عملکرد دولتمردان را تخریب کنند، افزود: در سیر تکاملی نهادهای سیاسی ایران نیازمند آزادی، استقلال، دموکراسی و تقویت نهادهای سیاسی است و باید از حوادث اخیر فرصت سازی کنیم.

به گفته وی برای حل و فصل مسائل آینده باید مبنای وحدت و انسجام را در برهه کنونی تقویت کنیم تا از التهابات و ناآرامی ها بیرون آییم.

وی با بیان اینکه نهادهای سیاسی ایجاد شده در ایران باید اصلاح شوند، افزود: این نهادهای سیاسی باید جامعه آرمانی مطلوب و اقتصاد پیشرو برای مردم فراهم کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سند چشم انداز 20 ساله کشور به عنوان انقلاب دوم در کشور یاد کرد و افزود: در سال 1404 ایران باید از نظر علمی، فناوری و اقتصادی در همه زمینه ها توسعه یافته باشد.

رضایی با اشاره به ظهور عصر ارتباطات و اطلاعات در کشور بیان داشت: متاسفانه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی 5-6 سال اخیر رشد نزولی داشته است و ایران 10 پله از نظر شاخص های توسعه IT , ICT نسبت به کشورهای منطقه سقوط کرده است.

وی با بیان اینکه برای ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات باید عصر صنعتی را به خوبی طی کنیم، گفت: اکنون زیر ساخت های مخابراتی، قوانین و مقررات توسعه این فناوری ها در کشور تکمیل نشده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جامعه ما اکنون در عصر نیمه صنعتی و نیمه کشاورزی قرار دارد، بیان داشت: دانشگاهیان و دانش آموزان دبیرستان ها باید با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مقدمات رسیدن ایران به افق 1404 را فراهم کنند.

رضایی قرار است تا ساعتی دیگر در جمع تجار و بازرگانان استان در اتاق بازرگانی صنایع و معادن مازندران سخنرانی کند.

گفتنی است نشست خبری با رسانه های استان از برنامه های پایانی محسن رضایی در سفر دو روزه به استان مازندران است.