شش طرح صنعتی و خدماتی در کارگروه شهرسازی خراسان رضوی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در جلسه کارگروه معماری و شهرسازی خراسان رضوی که به ریاست معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و با حضور جمعی از مدیران کل، مسوولان شهرستان نیشابور و کارشناسان دستگاه های اجرایی برگزار شد، چهار طرح صنعتی و خدماتی مربوط به نیشابور و دو طرح خدماتی، رفاهی و صنعتی مربوط به سبزوار مطرح شد.

در این جلسه که به صورت کاملا کاربردی برگزار شد، سعید حسین پور معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ضمن تاکید بر توسعه متوازن در استان و توجه به اسناد بالا دستی در تدوین طرح های توسعه ای در استان گفت: کارگروه معماری و شهرسازی خراسان رضوی از هر طرح و پروژه ای که با رعایت قانون و ضوابط موجود تدوین شده باشد، استقبال می کند.

حسین پور در خصوص طرح شهرک صنعتی عطار نیشابور با یک هزار هکتار وسعت و طرح ناحیه صنعتی خوشاب در سبزوار با وسعت 95 هکتار اظهار داشت: توجه به پیوست های فرهنگی و پدافند غیرعامل در طرح های بزرگ و حساس از جمله شهرک ها و نواحی صنعتی ضروری است و باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

مرکز معاینه مکانیزه فنی خودروهای سنگین برون شهری در شهرستان نیشابور با وسعت پنج هزار و 500 متر مربع، تامین کارخانه رینگ سازی در نیشابور، اختصاص پنج هزار متر مربع و صدور مجوز ساخت سوله در سطح یک هزار متر مربع از این زمین جهت ایجاد انبار برای یکی از کارخانجات بزرگ در نیشابور از دیگر مصوبات جلسه کارگروه معماری و شهرسازی خراسان رضوی بود.

همچنین ایجاد یک مجمع خدماتی رفاهی به وسعت یک هکتار در بخش 9 سبزوار موسوم به مهر به تصویب کارگروه معماری و شهرسازی خراسان رضوی رسید.