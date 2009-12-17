اینتر به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد/ خوشحالی مورینیو

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا شب گذشته (چهارشنبه شب) با برگزاری یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم اینترمیلان با پیروزی یک بر صفر برابر لیوورنو به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات صعود کرد.

در این دیدار که در ورزشگاه "جوزپه مه آتزا" شهر میلان برگزار شد، وزلی اشنایدر هافبک هلندی تیم اینتر در دقیقه 61 تک گل تیمش را به ثمر رساند.

مورینیو در پایان این دیدار گفت:" اینتر شایسته پیروزی بود. تیم ما منسجم بود و همه چیز را تحت کنترل داشت. از اینکه هیچ مصدومی نداشتیم، خوشحالم و اکنون می توانیم به مسابقه یک چهارم نهایی که بازی با برنده دیدار یوونتوس با ناپولی فکر کنیم."

صحنه خوشحالی اشنایدر و بازیکنان اینتر پس از به ثمر رساندن گل برتری مقابل لیوورنو

- برنامه ادامه مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا به شرح زیر است:

سه شنبه 22 دیماه (12 ژوئن):

* رم - تریستینا

چهارشنبه 23 دیماه (13 ژوئن):

* میلان - نووارا

* جنوآ - کاتانیا

* یوونتوس - ناپولی

پنجشنبه 24 دیماه (14 ژوئن):

* فیورنتیا - کیه وو

* اودینزه - لومه‌زانو

* لاتزیو - پالرمو