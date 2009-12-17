اجرای 98 درصد مصوبات فرهنگی سفر اول دولت در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرااله شمقدری پیش ازظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: 38 درصد از 211 مصوبه سفر اول هیئت دولت به خراسان رضوی مربوط به حوزه های فرهنگی و اجتماعی بود که بیش از 98 درصد از این مصوبات اجرایی شده و به نتیجه رسیده است.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی گفت: در سفر اول و دوم هیئت دولت به خراسان رضوی رویکرد تامین زیر ساخت ها و اقدامات سخت افزاری در حوزه های مخلتف از جمله فرهنگ و مسایل اجتماعی بود و پس از تامین این زیر ساخت ها، در سفر سوم موضوعات نرم افزاری در حوزه فرهنگ مطرح شد.

وی به شاخص ترین طرح های مصوب و اجرا شده در جریان سفر اول هیئت دولت به خراسان رضوی از جمله راه اندازی مراکز آموزش عالی در 15 شهرستان، احداث، تجهیز و تکمیل مجتمع های فرهنگی در شش شهرستان و احداث 40 سالن ورزشی در شهرستان های استان اشاره کرد و گفت: تنها یک پروژه مصوب در سفر اول محقق نشده است که باید با ویژگی های خاص اجرا می شد.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی با اشاره به 285 مصوبه سفر دوم هیئت دولت به استان ادامه داد: 32 درصد از مصوبات سفر دوم در حوزه های فرهنگی و اجتماعی بود که تا کنون 48 درصد از این مصوبات محقق شده است و از آن جمله می توان به احداث 10 باب آموزشکده شبانه روزی در مناطق محروم و شش پروژه نیمه تمام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

شمقدری با بیان اینکه دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، افزود: عدم توسعه متوازن در سطح کشور و خراسان رضوی موجب شده این استان با تمام ظرفیت ها و استعدادهای فرهنگی و معنوی در برخی شاخص های فرهنگی و اجتماعی پایین تر از میانگین کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سفر سوم هیئت دولت به خراسان رضوی پس از تشریح شاخص های فرهنگی و اجتماعی استان و یادآوری نقش فراملی استان و مشهد مقدس، رئیس جمهور اسلامی ایران در تصمیمی ارزشمند مبلغ یک هزار میلیارد تومان را در طول پنج سال به خراسان رضوی اختصاص داد که پس از تامین زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی در سفرهای اول و دوم زمینه اقدامات شگرفی را در این حوزه برای استان و مشهد مقدس فراهم آورد.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه رویکرد اصلی دور سوم سفرهای هیئت دولت فرهنگی بود، گفت: تصمیمات و مصوبات سفر سوم به استان، مسئولیت سنگینی بر دوش مسئولان حوزه های فرهنگی و اجتماعی گذاشت و همه باید با تلاش مضاعف و برنامه ریزی دقیق نسبت به تحقق این مصوبات اقدام کنند.