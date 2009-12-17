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۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

ابراز نگرانی بان کی مون از تبعیض علیه مهاجران

ابراز نگرانی بان کی مون از تبعیض علیه مهاجران

دبیر کل سازمان ملل متحد از اعمال تبعیضها علیه مهاجران در کشورهای جهان ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، "بان کی مون" در پیامی به مناسبت روز بین المللی مهاجرت 18 دسامبر 2009 برابر با 27 آذر ماه جاری ضمن اعلام اینکه در سال 2009 تقریبا 200 میلیون نفر یا 3 درصد از مردم جهان در کشورهای غیر از محل تولد خود زندگی کرده اند، دولتها را ترغیب کرد آگاهی درباره کمکهای مثبت مهاجران به زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای میزبان خود را افزایش دهند.

در پیام بان کی مون آمده است : مهاجرت بر هر کشوری اثر دارد چه کشور مبدا، کشور محل گذر، کشور مقصد یا مجموعه ای از هر سه باشد. مهاجرت می تواند تجربه ای مثبت و توانمند کننده، هم برای مهاجر و هم کشور مبدا و میزبان باشد، اما برای بسیاری از مهاجران، واقعیت مترادف با تبعیض، استثمار و سوء استفاده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیام خود گفته است : در سطح بین المللی، "کنوانسیون حمایت از حقوق تمام مهاجران کارگر و اعضای خانواده های آنان" چارچوب جامع برای حمایت از حقوق مهاجران است.

وی گفت تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد را که تا کنون تصویب نکرده اند، ترغیب می کنم این کنوانسیون را تصویب کنند.

کد مطلب 1002141

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