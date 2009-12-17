دو گروه برای تحقق وحدت فعالند / احزاب و منتقدین باید رسانه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر که نایب رئیس مجلس و سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز هست در نشست خبری روز پنجشنبه خود در خصوص روند رو به افزایش انتقادات از آیت الله هاشمی رفسنجانی که از انتخابات ریاست جمهوری نهم آغاز شد گفت: مواضع جناب هاشمی رفسنجانی در طول 5 -6 سال گذشته به خصوص اوایل دوره دولت نهم زیرو بمهای زیاد داشت و در برخی جاها کاملا قابل نقد است و در برخی حوزه های دیگر قابل تمجید و افتخارآمیز است. از جمله تلاشهایی که برای وحدت در جامعه دارد.

وی افزود: در تحلیل این مواضع باید مقداری تفکیک کنیم. وقتی فضای عمومی کشور پیشداوریهایی دارد و باورهایی در ذهنش اتفاق افتاده افرادی چون آقای هاشمی که افراد مشهور هستند و در اذهان از کیاست بالایی برخوردارند باید دقت بیشتر و ملاحظه بیشتری داشته باشند.

دلیل عدم حضور هاشمی در مراسم روز مجلس

باهنر با اشاره به دعوت ازهاشمی رفسنجانی در مراسم سالگرد تاسیس مجلس اظهار داشت: ما از ایشان دعوت کردیم و من خود با آقای هاشمی صحبت کردم اما ایشان فرمودند تلاش می کنم کمتر صحبت کنم زیرا به صحبتهای من حاشیه می خورد. ما هم این حرف را پسندیدیم و الان هم می پسندیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: الان فضایی در جامعه وجود دارد که اگر هشدارهایی از سر دلسوزی به مسئولان بدهند و یا احیانا احساس خطری می کنند آن را انتقال دهند دستاویزی برای سوء استفاده برخی خواهد شد.

باهنر گفت: صحبت ایشان در مشهد نیز از این تحلیل مستثنی نیست.

وی در عین حال گفت: ما هم توصیه می کنیم جناب هاشمی هم با دقت بیشتری واژه ها و جمله ها را انتخاب کند و آنجا که ضرورت ندارد صحبت نکند.

توصیه به صداو سیما درباره پوشش اخبار هاشمی رفسنجانی

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس در توصیه به صداوسیما در انعکاس سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: در صحبتهای آقای هاشمی نکات مثبت نیز زیاد است بنابراین صدا و سیما سعی کند آن بخش از حرفهای آقای هاشمی را نیز در رسانه منعکس کند و در جامعه نشر دهد.

انتقاد از شعارهای تند علیه چهره های نظام در مجلس

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه درگیریهای شدید لفظی جناحی و از جمله سر دادن شعارهای تند علیه برخی چهره های سیاسی کشور از سوی تعدادی از نمایندگان در مجلس منافی تحقق هدف وحدت در جامعه نیست گفت: توصیه ما به همکاران این است که تریبون مجلس را عرصه تاخت و تاز و برخورد جریانات با هم نکنند. مشی کلی ما این است و توقع جدی از همکاران داریم که این مشی را پیشه خود سازند.

باهنر در پاسخ به این سئوال مهر که آیا فراکسیون اصولگرایان مجلس برای رسیدن به وحدت واقعی تدبیر خاصی اندیشیده است گفت: در برخی مسائل روز کشور مواضع مجلس به صورت بیانیه هایی صادر می شود که حتی یکنفر نیست که آن را امضا نکند و این بیانیه ها معمولا به اتفاق آراء صادر می شود.

نایب رئیس مجلس افزود: مجلسی که اینگونه متحد وهمدل حرکت می کند قرار نیست تبدیل به عرصه دفاع از برخی چهره هایی که زیرعلامت سئوال هستند شود. کسانی که مدعی مدیریت جریانی در سطح کشور هستند یا باید مسئولیتهای این مدیریت را بپذیرند یا آنجا که آن حرکات را قبول ندارند اعلام برائت کنند.

وی افزود: سردمداران باید با شعار مرگ بر آمریکا و تسری آن بر باقی کشورها مواضعشان را روشن کنند. ما باقی کشورها را حزب اللهی و دوست ملت ایران نمی دانیم اما محوریت سیاست خارجی ما مرگ بر آمریکاست. اگر قرار باشد 6 یا 10 شریک دیگر در کنار آن قرار دهیم شعار مرگ بر آمریکا کمرنگ می شود.

رابطه اعتقاد به شعار مرگ بر آمریکا و ضدیت با اسلام

به گزارش مهر ، باهنر در پاسخ به خبرنگاری که با اشاره به هشدار رهبر معظم انقلاب پرسید آیا اشتباه این عده از سیاسیون مستحق شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه است گفت: ما با اشخاص نه سر دشمنی داریم نه اخوت ابدی. ما یکسری ضوابط و شاخصهایی داریم که اگر کسی به مرگ بر آمریکا اعتقاد نداشته باشد و همچنین اگر به حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران از مردم مظلوم غزه معتقد نباشد آن نه تنها ضد ولایت فقیه بلکه ضد اسلام می دانیم مگر اینکه مواضعشان را مشخص کنند.

درپی کشف دشمنان جدید برای نظام نباشیم

نایب رئیس مجلس در خصوص راههای رسیدن به فضای آرام و وحدت آمیز در جامعه نیز گفت: متاسفانه شعار وحدت از اطراف بلند می شود اما رفتارها و حرکات، ضد وحدت است. عمده فضای رسانه ای ما را نیز جریانات افراطی به عهده گرفته و مدیریت می کنند به گونه ای که به اصطلاح دنبال کشف یکسری دشمنان جدید علیه نظام هستیم.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر نیز نقدهایی به مسئولان و دستگاههای اجرایی یا رئیس جمهور و ... می شود که به این بهانه که نقد ما شنیده نمی شود آن را توسعه می دهند تا جایی که 30 سال گذشته انقلاب و مواضع امام را نیز نقد می کنند این فضا وحدت بخش نیست.

باهنر گفت: فکر می کنیم جریانات سیاسی باید فضا را از دست افراطیها بیرون آورند. اختلافات عقلایی و استدلالی نیز می تواند وجود داشته باشد اما قوانین موضوعه کشور و قانون اساسی را نیز باید پذیرفت.

تکذیب تذکر جبهه پیروان به هاشمی رفسنجانی

این عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به این سئوال که سخنگوی این جبهه از ارائه تذکراتی به هاشمی رفسنجانی خبر داده است آیا اطلاعی از این موضوع دارید گفت: من این سخنان آقای سجادی را ندیده ام اما در جلسه ای که بحث شد مقرر شد ملاقاتی با آقای هاشمی داشته باشیم و مسائلی را بیان کنیم اما اینکه این اتفاق افتاده باشد و تذکراتی داده باشیم خبر ندارم و اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: ما برای وحدت و از بین بردن تردیدها با کسانی که ضروری می دانیم ملاقات داشته ایم و فعال بوده ایم. خدمت آقای هاشمی نیز رسیده ایم و قرار است بار دیگر با ایشان ملاقات داشته باشیم.

اتفاق نظر فراکسیونهای مجلس برسر محکومیت اهانت به ساحت امام(ره)

باهنر در پاسخ به این سئوال که چرا فراکسیون اصولگرایان مجلس نسبت به اهانت به ساحت مقدس امام (ره) هیچ موضعی نگرفته است گفت: مشی ما این است که هر موضعی که مجلس مشترکا اتخاذ کند دیگر آن را منحصر به موضع اصولگرایان ندانیم و در بسیاری از مسائل از آنجا که اتفاق نظر در مجلس وجود دارد ما آن موضع را کافی می دانیم در این خصوص نیز مجلس بیانیه ای صادر کرد و 230 نماینده آن را امضا کردند.

اختلاف نظر تحلیلگران درباره اقدام صداو سیما

نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که نظر شما در خصوص اینکه عده ای صدا وسیما را در به تصویر کشاندن اهانت به امام (ره) محکوم کردند اظهار داشت: این اختلاف نظر بین تحلیلگران وجود دارد. در این خصوص یک عده معتقد بودند چون این اتفاق در محدوده بسیاری بسته ای رخ داده و قاعدتا کسی که این کار سخیف را انجام داده ارادتی به نظام، انقلاب و رهبری و حتی مبانی اسلام نداشته نباید در فضای عمومی مطرح می شد این عده در واقع این کار صدا وسیما را یک نوع شروع کارهای سخیف و ضد ارزش می دانند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: از سوی دیگر، عده ای دیگر معتقدند اینطور مسائل اگر با برخورد قاطع همراه نشود امکان دارد در آینده کسان دیگری جرات کنند و این قبیل کارها را انجام دهند. معتقدم موسسه نشر آثار امام (ره) باید حضور پررنگتری در تبیین نظرات امام داشته باشد و در جریانات روز خصوصا آنجا که این ارزشها زیر سئوال می رود حضور شفافتری داشته باشد.

انتقاد از تحلیلهای تند درباره اهانت به ساحت امام (ره)

این نماینده اصولگرای مجلس در پاسخ به سئوال که برخی اهانت به امام را سناریویی از پیش تعیین شده مطرح می کنند به نظر شما چه انگیزه ای برای انجام این کار وجود دارد و آیا می توان آن را به حامیان موسوی و جنبش سبز نسبت داد گفت: در این مسائل که فضای جامعه یک فضای تردید می شود ممکن است این عده آنقدر جلو بروند که در تحلیل وجود روز یا شب نیز به مسائل دیگری برسند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: تجربه ملت ایران در 30 سال گذشته به گونه ای بوده که بسیاری از این فراز و فرودها را پشت سر گذاشته ما هم معتقدیم اگر در کشور کسی ذره ای علاقه و عشق به نظام داشته باشد طبیعی است که نه جرات می کند توهین به امام داشته باشد و نه می تواند آن را تحمل کند.

لزوم اعلام برائت افراد مورد حمایت جریان سبز از شعارهای متفرقه

باهنر تصریح کرد: در جریان انتخابات اتفاقاتی افتاد. به عنوان مثال در روز قدس جمعیتی تحت عنوان جریان سبز جمع شدند که شاید یکی دو حرف حساب و چند حرف بی حساب داشتند. کسانی که این حرکات به نام آنها انجام می شود حداقل توقع آن است که موضعگیری کنند. به عنوان مثال در روز قدس رفتارهای ناهنجاری از جمله روزه خواری انجام شد که سردمداران این جریان باید اعلام برائت می کردند.

نماینده مردم تهران همچنین خاطرنشان کرد: یا کسانی در 13 آبان شعار محوریشان مرگ بر باقی کشورها جز آمریکا بود. این مشخص است این عده با باقی کشورها دشمنی ندارند اما پیام اصلی آن این است که شعار محوری مرگ بر آمریکا را زیر سئوال ببرند. بنابراین معنا و مفهوم پیام آنها این است که محوریت دشمنی آمریکا با نظام باید رنگ ببازد. بنابراین کسانی که به نام آنها این اتفاقات می افتد باید از این حرکات سخیف اعلام برائت کنند در مورد شعار نه غزه، نه لبنان نیز همین وضع است آنها باید از اعتقادات اصولی خود دفاع کنند. زمانی که دفاع نمی کنند توهین به حضرت امام نیز انجام می شود.

حامیان اصلی جریان سبز باید آن را مدیریت کنند

وی تاکید کرد: از بن دندان اعتقاد دارم سردمداران منافقین نیز در ابتدای انقلاب فکر نمی کردند که سرنوشت نهایی آنها جاسوسی برای صدام علیه ایران باشد. مطمئنا در ابتدا این فکر در ذهنشان نبود و نهایتا به این نقطه سراشیبی رسیدند. بنابراین بحث ما این است آنها که به نام آنها حرکات اینچنینی بوجود می آید باید کنترل کننده و مدیر آن باشند نمی توانند بگویند جریان را قبول داریم اما نمی توانیم مدیریت کنیم.

باهنر گفت: رفتاری که آقایان شروع کردند نتیجه محتومش همین مسائل از جمله توهین به امام است آنها باید به آغوش نظام و مردم برگردند اگر بازگردند حرفهای حق آنها را می توان شنید.

اپوزوسیون درون نظام باید رسانه داشته باشد

به گزارش مهر ، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به این سئوال که شما پیش از این گفته بودید بهتر است اپوزیسیون در کشور نیز رسانه داشته باشند اما در حال حاضر افرادی چون کروبی و موسوی مورد برخورد قهری واقع می شوند آیا باز هم چنین نظری دارید گفت: باز هم می گویم اپوزیسیون در هر حکومتی وجود دارد در حکومت ما نیز می تواند وجود داشته باشد اما اگر این اپوزیسیون در بیرون از نظام باشد نظام با آن درگیر می شود. این آقایان زمانی می توانند حرف داشته باشند که اپوزیسیون داخل نظام باشند.

وی ادامه داد: آقایان ظرف 6 ماه اخیر رفتارهایی نشان دادند که برای برخی روشن شده که آنها اپوزیسیون درون نظام هستند و برخی دیگر تردید دارند بنابراین باید مواضع خود را روشن و شفاف بیان کنند.

درخواست بازداشت برخی چهره ها حرفی افراطی است

باهنر در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه آیت الله لاریجانی تحریک دانشجویان را از جرایم مسلم خوانده و مقام معظم رهبری نیز ادعای تقلب بدون استدلال را از جرایم بزرگ برشمردند چرا با سران فتنه برخورد قطعی شاهد نیستیم تصریح کرد: برخی برای اینکه بزرگ شوند و به اصطلاح نشان دهند که مظلوم هستند به کارهای تندی دست می زنند که مسئولان امنیتی و قضایی نظام را عصبانی و تحریک کنند و به اصطلاح عرفی بگویند محتسب مرا بگیر. بنابراین این عده به دنبال برخورد خشن هستند و این اقدامات را کوله باری برای تصدی محبوبیت خود می دانند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: اگر یک زمان نظام مصلحت بداند با این عده برخورد کند حتما برخورد می کند اما تسلیم این ضرورت سازیها و مصلحت سازیها نمی شود.

نایب رئیس مجلس گفت : اینکه برخی از دوستان تند انقلاب ادعا می کنند که این افراد باید بازداشت یا دادگاهی شوند این یک حرف افراطی است از طرف دیگر آنها دنبال مظلومیت سازی هستند اما نظام به کاری که انجام می دهد مسلط است و هر گاه که لازم بداند برای وحدت و امنیت ملی اقدامی انجام دهد حتما انجام می دهد.

طرح استیضاح در فاصله کوتاه از رای اعتماد انحرافی است

خبرنگاری از باهنر در خصوص تصمیم برخی از نمایندگان در استیضاح وزیر صنایع جویا شد و پرسید آیا به نظر شما این طرح استیضاح مورد تایید نمایندگان قرار می گیرد یا خیر گفت: ما نمی توانیم به طرح استیضاح یا هر حرکت سیاسی و تخصصی به طور مطلق نگاه کنیم. طرح این مسائل در زمانی که هیئت دولت ظرف دو سه ماه گذشته رای اعتماد از مجلس گرفته انحرافی و نادرست است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر وزیران در مجلس حضور پیدا کردند و یکسری حرفها زدند و تعهداتی ارائه دادند و حتی سیاستهای راهبردی ارائه دادند که مجلس اعلام این سیاستها را تعهد تلقی کرده و منتظر عمل به آنهاست از سوی دیگر طبیعی نیست که طرح استیضاح به این زودی مطرح شود. وزیران نیز نباید احساس کنند که چون رای اعتماد از مجلس گرفته اند دیگر مجلس به آنها کاری ندارد در زمان رای اعتماد به وزیران یکسری سئوالات جدی از آنان مطرح شد و انتظار ما این است که وزیرانی که از مجلس رای اعتماد گرفتند تعهداتی که در مجلس دادند یادشان نرود و انشاء الله پیگیری جدیدتری در مسائل داشته باشند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در خصوص فضای کلی مجلس نسبت به طرحهای استیضاح نیز گفت: هر 10 نماینده می توانند طرح استیضاح یکی از وزیران را تهیه کنند اما مهم این است که آیا فضای عمومی مجلس امکان این کار را دارد. من با مجموع اطلاعی که از مجلس دارم فکر می کنم این فضای عمومی برای استیضاح وزیران در مجلس وجود ندارد.

بدبینی درباره تعداد مفسدان اقتصادی سیاست نظام نیست

خبرنگاری به اظهارات ضد و نقیض رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دولت در خصوص وجود لیست مفاسد اقتصادی اشاره و پرسید آقای پورمحمدی از سویی تاکید کرده لیست مفاسد اقتصادی وجود ندارد و از سوی دیگر دولت می گوید یک لیست 700 نفره از مفسدان اقتصادی در دست دارد نظر شما در این خصوص چیست که باهنر پاسخ داد: در خصوص مفسدان اقتصادی ممکن است هر کس در هر جایی لیستی برای خود بنویسد ما برای جرم در کشور تعریف خاصی داریم. رسیدگی به جرایم نیز آیین خاصی دارد برای هر جرمی نیز مجازات خاصی در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: مجرمان در برهه های خاصی نامشان به مردم معرفی می شود و در زمانی هم این امکان وجود ندارد که اگر کسی متهم شد با بردن اسمش در رسانه ها آبرویش برده شود. نمی دانیم این لیست 700 نفره مد نظر دولت چه لیستی است. برخی عزیزان آنقدر بدبین هستند که لیست 70 هزار نفره نیز می توان از آنان گرفت اما این سیاست نظام نیست.

باهنر تاکید کرد: برای ما پیشگیری از مفاسد اقتصادی مهم از مجازات یا برخورد با متهمان است ما به سیاستهای بازدارندگی بیشتر اهمیت می دهیم اما متاسفانه با گذشت بیش از 8 سال از صدور فرمان 8 ماده ای رهبری برداشتم این است که رفتار مجموعه 3 قوه مورد رضایت رهبری نیست که باید مقداری قوا به یکدیگر کمک کنند تا در این خصوص به فرآیند مطلوبتری برسیم.

احتمال بازداشت کروبی و موسوی در شرایط ضرورت

خبرنگاری با اشاره به انتشار خبر بازداشت موسوی و کروبی و حتی خبر ترور موسوی از باهنر پرسید آیا فکر می کنید بازداشت و حرکات حذف فیزیکی به آرامش در جامعه کمک خواهد کرد گفت: در این فضاهای تند وافراطی هیچ چیز خارج از امکانی وجود ندارد مهم این است که مدیران امنیتی و سیاسی و دلسوزان فضا را از حالت افراطی خارج کنند، آن زمان که قوه قضائیه و مقامات امنیتی لازم بدانند که فردی بازداشت شود حتما این کار را می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اما مقامات تصمیمشان این است که دچار جو ضرورت سازی نشوند. این ضرورت سازیها ممکن است از سوی هر دو طرف انجام شود و هر دو طرف حرکات تندی انجام دهند که مسئولان را وادار به حرکات تند کنند.

تلاش همزمان دوگروه 6 و 8 نفره برای وحدت

باهنر در خصوص تکمیل شدن منشور مد نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی که از سوی تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست تهیه بود نیز گفت: تلاش این گروه برای ارائه راهکار و رسیدن وحدت در جامعه مجرد از باقی اقداماتی که در حال انجام شدن است نیست. تلاشهای زیادی در این خصوص صورت گرفته یک گروه 6 نفره در مجمع و یک گروه 8 نفره در جای دیگر کارهایی انجام می دهند و ضروری است که افراد دلسوز نظام وادار به فکر کردن شوند. راهکارهای این تلاشها نیز اجرایی و عملیاتی است و صرفا یکنفر نباید آنها را انجام دهد. در این راستا پرهیز از افراطیگری، انجام مذاکرات و ملاقاتها از سوی افراد دلسوز می تواند انجام گیرد.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: ما تلاش خود را ادامه می دهیم اما اینکه تصور شود پروژه ای تعریف شده و چارچوب دار که از یک نقطه شروع شده و به نقطه ای ختم شود وجود ندارد. همه تلاش این است که دلسوزان نظام در راستای رسیدن به وحدت گام بردارند.