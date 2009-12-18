یاداشتهای اولیه نیچه گردآوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب دربرگیرنده یادداشتهای اولیه نیچه درباره فلسفه شوپنهاور، ماهیت تراژدی، رابطه زبان با موسیقی است.

یادداشتهای اولیه نیچه که حجم زیادی از آنها منتشر نشده، از جهت بررسی زندگی فکری این فیلسوف حائز اهمیت هستند.

این کتاب بخش زیادی از یادداشتهای اولیه نیچه را در خود جای داده است. در این کتاب فرهنگ کلاسیک یونانی و اهمیت آن در زندگی مدرن که مورد توجه نیچه بوده، مورد بررسی قرار گرفته است.

الکساندر نهماس بر این کتاب مقدمه‌ای نوشته و در آن زمینه تاریخی و فلسفی نیچه را مورد توجه قرار داده است.

ریموند جویس و الکساندر نهماس به ترتیب اساتید دانشگاه‌های کمبریج و پرینستون هستند.