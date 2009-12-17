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۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

قشقاوی:

چهره های ماندگار ایرانی در خارج از کشور هویت خود را حفظ کرده اند

چهره های ماندگار ایرانی در خارج از کشور هویت خود را حفظ کرده اند

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون وزارت خارجه گفت: دانش آموختگان ایرانی در سطح بالایی در جهان قرار دارند و دانشمندان و چهره های ماندگار ایرانی در خارج از کشور هویت خود را حفظ کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسن قشقاوی پیش از ظهر پنج شنبه در دومین همایش تجلیل از نخبگان علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری شهر قدس افزود: امروز ‌بسیاری از دانشمندان و چهرهای ماندگار ایرانی که در خارج از کشور به سر می برند هنوز هویت و اصالت خود را حفظ کرده و این امربسیار مقدس و باعث افتخار است.

وی افزود: آمارها نشان می دهد که دانش آموختگان ایرانی از لحاظ علم، دانش و خلاقیت در سطح بسیار بالایی قرار دارند و همیشه در جهان سرآمد بوده اند.

قشقاوی با استناد به فرمایشات حضرت رسول اکرم (ص) که نخبگان را ستون خیمه معرفی کردند، گفت: جامعه ای که دارای افراد نخبه و فرهیخته است، هیچگاه دچار تزلزل نخواهد شد و در مقابل تمامی طوفانها محکم و استواراست.

در این همایش61  نفر از نخبگان، چهرهای ماندگار و فرهیختگان شهر قدس مورد تجلیل قرار گرفتند، همچنین به 70 نفر از ممتازان این منطقه در زمینه های علمی و فرهنگی دیپلم افتخار اهدا شد.

در این همایش که با همکاری مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی شهر قدس برگزار شد، جمعی از چهرهای فرهیخته، دانشجویان، دانش آموزان، مسئولان و اقشار مختلف مردم شهر قدس حضور داشتند.

کد مطلب 1002153

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