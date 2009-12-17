اختتامیه جشنهای کشوری زیر سایه خورشید برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرخوراکیان دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی، ظهر پنجشنبه در اختتامیه جشن‌های زیرسایه خورشید افزود: جشن‌‌های زیر سایه خورشید یک حرکت فرابخشی در آستان قدس رضوی بود، بنابراین برآیند تجمیع فعالیت‌های بخش‌های مختلف، نوعی هم‌افزایی ایجاد کرد که درنهایت به اثربخشیِ بسیار زیادِ این حرکت ملی انجامید.



دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: بازخوردهای حاصله نشان داد که اگر آستان قدس توان فرهنگی خود را در سطح کشور به میدان بیاورد، به برکت وجود حضرت رضا(ع) حس، علاقه و انگیزهی مردمی نیز در کنارش خواهد ایستاد.

وی با اشاره به ترکیبی بودن جشن‌های زیر سایه خورشید افزود: در برنامه‌های فرهنگی اصل بر تنوع است، به این خاطر که بتواند سلایق و گروه‌های مختلف سنی، تحصیلی و... را اقنا کرده و از این طریق در خلال این جلب نظر پیام خود را انتقال دهد، ویژگی مهم و بارز زیر سایه خورشید ترکیبی بودن برنامه‌هایش بود به طوری که تاثیرگذاری معنوی، عاطفی، اجتماعی، و دینی را در کنار هم در پی داشت و عامه‌ مردم را جذب خود کرد.

خوراکیان از خلوص نیت به عنوان اثرگذارترین عامل در عرصه فعالیت‌های مذهبی-فرهنگی یاد کرد و گفت: اگر چه برکت هر کاری بدون بهره بردن از خلوص نیت از میان می‌رود اما اثرگذاریِ آن فعالیت نه؛ لیکن به قطع و یقین بدون خلوص نیت هم اثرگذاری و هم خیر برکت فعالیت‌های مذهبی- فرهنگی زائل خواهد شد از اینرو قبل از هر چیز باید اخلاص را سرمایه‌ کار کرد و با تعریف و تمجیدهای ظاهری از اصل دور نشد.

جواد محمد زاده مقدم، مدیر عامل موسسه جوانان آستان قدس رضوی نیز با اشاره به برگزاری موفق‌تر زیر سایه خورشید در سال جاری نسبت به سال قبل، گفت: با برنامه‌ریزی‌های دقیق تری که صورت گرفت، امسال این طرح مبدل به یک اتفاق ملی شد.

وی با اشاره به هزینه‌های مالی، امکاناتی و نیروی انسانی صرف شده برای برگزاری جشن های کشوری زیر سایه خورشید گفت: انتظار می‌رود برگزاری چنین طرح گسترده و اثرگذاری حداقل چند صد میلیون هزینه در برداشته باشد، اما در طرح حاضر و به همت جوانان این سرزمین، رقمی کمتر از یک ششم آنچه به طور معمول در چنین طرح‌هایی مصروف می شود، هزینه شد.

محمد زاده تاثیر حضور و همیاری تشکل‌های جوانان در مردمی‌تر و بومی‌سازی نمودن جشن‌های دهه کرامت مثبت ارزیابی نمود و گفت: واکاوی، ارزیابی و سنجش میزان اثرگذاری این تشکل‌ها و مقایسه درصد موفقیت آن‌ها جهت سازماندهی بهتر جشن‌ها در سا‌لهای آتی ضروری است.

جشن های زیر سایه خورشید طی دو سال اخیر، در دهه کرامت و با اعزام کاروان خدام رضوی به همراه پرچم منور این بارگاه و با هدف توسعه دامنه برگزاری جشن های میلاد حضرت رضا(ع) به کل کشور برگزار شد.