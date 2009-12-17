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۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۳

وزارت علوم برنامه ای برای لغو امتحانات در دهه اول محرم ندارد

وزارت علوم برنامه ای برای لغو امتحانات در دهه اول محرم ندارد

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این وزارتخانه هیچ برنامه ای برای عدم برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاهها در دهه اول محرم ندارد.

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معاونت آموزشی وزارت علوم نه برنامه ای برای عدم برگزاری امتحانات در دهه اول محرم دارد و نه این موضوع را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در جامعه فرهنگی ما هر چیزی جای خودش را دارد دانشگاه جایگاه خود و عزاداری برای امام حسین (ع) نیز جایگاه خود را دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: آنچه مسلم است این است که در روزهای عاشورا و تاسوعا امتحانی برگزار نمی شود و در سایر روزها نیز دانشگاهها با حفظ ارزشها و کیفیت آموزشی اقدام مقتضی را به عمل می آورند.

وی اظهار داشت: رسم نیست که در این موارد دانشگاهها خودشان تصمیم بگیرند و ممکن است تنها توافقی بین استاد و دانشجو صورت گیرد. تنها در صورت به وجود آمدن شرایط خاص مانند بارش برف سنگین هر دانشگاهی متناسب با شرایط خود می تواند تصمیمگیری می کند.

کد مطلب 1002165

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