حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: جمع آوری و ساماندهی این افراد در راستای وظایف قانونی شهرداری انجام شده است.

این کارشناس خاطرنشان کرد: از این تعداد 43 نفر کارتن خواب، یک نفر بیمار روانی، 57 نفرمتکدی و بقیه دستفروش بودند.

عطایی یادآور شد: 11 نفر ازاین افراد تحویل خانواده هایشان شدند، 21 نفر نیز با اخذ تعهد آزاد شده، 13 نفر به کمیته امداد معرفی و تعدادی نیز به شهرستانهای خود اعزام شدند.

وی بیان داشت: 37 نفر از افراد جمع آوری شده از اتباع بیگانه غیر مجاز بودند که تحویل مراجع ذیصلاح برای بازگشت به کشورشان شدند.

این مسئول تاکید کرد: طرح جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی که از چندی پیش توسط شهرداری کرج آغاز شده همچنان با قوت ادامه دارد.