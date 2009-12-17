258 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در خراسان رضوی آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسن شریعتی ظهر پنجشنبه در مراسم آزاد سازی 29 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان خراسان افزود: استان خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه منور و نورانی حضرت رضا (ع) و دارا بودن خیرین نیکوکار، از استانهای پیشرو در زمینه آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، از دستور العمل ابلاغی برای تبدیل احکام جایگزین به جای حبس به کلیه دادگستری های سطح استان خبر داد و گفت: سیاست های کلی قوه قضاییه و ریاست این قوه بر استفاده از کیفیت های مخففه و تعیین مجازات های جایگزین در سطح دادگاه هاست و ما نیز همواره در جلسات و طی دستور العملهایی از همکاران قضایی، عمومی و تجدید نظر خود خواسته ایم تا آنجا که ممکن است از کیفیت های مخففه وتعیین مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند زیرا حبس هم مجازات مجرم است هم مجازات خانواده و اطرافیان وی، و قضات خراسانی نیز با رعایت این نکات، کمک فراوانی به پایین آوردن امار زندانیان در سطح استان کرده اند.

وی خیرین را انسانهایی والا و مورد عنایت خداوند توصیف کرد و ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم بهشت را برای افراد بخشنده و سخی تضمین کرده است و چه کاری ارزشمند تر از شاد کردن دل یک انسان و باز گرداندن آن به آغوش یک خانواده، بنابراین معتقدم که شما خیرین انسانهایی برگزیده و مورد عنایت خدا هستید.

در این مراسم به همت خیرین خراسانی 29 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از زندان آزاد و به آغوش خانواده های خود بازگشتند.