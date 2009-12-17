مبلغان اوقاف خواستار برخورد با اهانت کنندگان به امام خمینی(ره) شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در متن این طومار خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی آمده است: در حالیکه چند ماه از برگزاری انتخابات پرشور و انقلابی ملت ایران می‌گذرد، با عنایات امام زمان(عج) نقاب چهره منافقان برداشته شد و جریان فتنه ماهیت خود را نشان داد، امروز رفتارهای منفور سیاسی این افراد بی‌ریشه که حکایت از لجام گسیختگی درون حزبی را به همراه دارد و همچنین بد اخلاقی و سیاه اندیشی اینان در نقطه اوج نفاق و توطئه علیه نظام مقدس اسلامی قرار گرفته است.



در ادامه این طومار تصریح شده است: قدرت طلبی این گروه سبب اغفال عده‌ای از افراد کم اطلاع شد که در چند نوبت با ارتکاب خلاف شرع دین مبین اسلام مثل روزه خواری در روز قدس و انحراف از شعارهای اصلی و نمادین انقلاب اسلامی، و بر هم زدن صفوف ملت ایران در روز 13 آبان و 16 آذر، خوارج صفتان نهروان زمان جمعیتی را تشکیل داده تا مثلث شوم قاسطین، مارقین و ناکثین را علیه نظام مقدس اسلامی بشورانند و کار را به جایی برسانند که با کمال وقاحت به ساحت مقدس معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) جسارت شود و تصویری که جایگاه او در قلوب همه مسلمانان آزاده جهان است، پاره گردد.



در ادامه تأکید شده است: ما هرگز اهانت به حضرت امام (ره) را تحمل نمی ‌کنیم و از شخص رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد سریع و قاطع با سران فتنه و مجازات این جنایت بزرگ هستیم.



مبلغان در ادامه طومار خود آورده‌اند: اینک وظیفه قوه قضائیه است که با اقتدار رسالت خویش را در این برهه از زمان به نحواحسن انجام دهد و قبل از اقدام انقلابی امت حزب الله، فتنه ‌سازان و منافقان نوظهور را طبق ماده 514 قانون مجازات اسلامی به سزای اعمالشان برساند تا درس عبرتی برای همه قانون شکنان شود، امسال حزن ما در عزای سید الشهدا (ع)، با این حادثه دلخراش دو چندان خواهد بود.



در پایان این طومار آمده است: در آخر حمایت قاطع خویش را از بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار مبلغان مبنی بر اعلام برائت برادران دیروز از آن سوی مرزها را از همگان خواهانیم که فصل الخطاب، تنها کلام ولایت و درایت ولایت است.