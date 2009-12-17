رئیس جمهور وارد دانمارک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است دکتر احمدی نژاد در نشست سران کشورهای جهان برای بررسی تغییرات اقلیمی ساعت 16 امروز به وقت محلی سخنرانی کند.
رئیس جمهور قرار است در این سفر، با شماری از سران و مقامات ارشد کشورهای حاضر در این اجلاس دیدار و گفتگو کند.
از دیگر برنامه های رئیس جمهور در سفر دو روزه به کپنهاگ مصاحبه مطبوعاتی با مدیران ارشد و سردبیران رسانه های جمعی کشور دانمارک اعلام شده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، احمدی نژاد را در این سفر همراهی میکنند.
اجلاس تغییرات آب و هوایی از 16 آذر (7 دسامبر) در کپنهاگ آغاز شده است و تا پس فردا ادامه دارد.
پیش بینی می شود سران بیش از 50 کشور جهان و همچنین وزیران و مقامات ارشد محیط زیست بیش از 100 کشور در این اجلاس حضور یابند.
هدف از برگزاری این اجلاس دست یافتن کشورها به توافقنامه ای بین المللی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.
هم اکنون امریکا، چین، فرانسه و آلمان از بزرگترین کشورهای مصرف کننده انرژی و تخریب کنندگان محیط زیست از طریق انتشار گازهای گلخانه ای هستند.
آخرین اجلاس تغییرات آب و هوایی در 1997 در کیوتو، به انعقاد پیمان کیوتو با امضای 187 کشور جهان منجر شد.
این پیمان از 16 فوریه 2005 به اجرا درآمد و در سال 2012 منقضی می شود.
اتحادیه اروپا در اجلاس کپنهاگ تلاش می کند برای کاهش 30 درصدی میزان انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2020 میلادی، کشورهای عضو این اتحادیه را متقاعد کند.
رئیس جمهور پیش از سفر به دانمارک در پاویون جمهوری واقع در فرودگاه مهرآباد به تشریح اهداف خود از این سفر پرداخت.
بنابراین گزارش رئیس جمهور در ابتدا با اشاره به اهمیت آب و هوا و تاثیر آن بر زندگی بشری گفت: تغییرات شدید آب و هوایی زندگی بشر را به صورت جدی به خطر انداخته است و از چندین سال قبل حرکتهای جدی جهت کنترل این روند آغاز شده تا شرایط مناسب برای زیست هر چه بهتر بشر احیا شود و ملت ایران نیز بر اساس آموزههای دینی و هم چنین طبق قانون حمایت از محیط زیست، فعالیت در جهت حمایت از آن را یک وظیفه جدی برای خود میداند و طبیعی است که در این زمینه فعال باشد و دیدگاههای خود را بیان کند.
وی با بیان این که نشست آب و هوا از چند روز قبل با حضور کارشناسان آغاز شده است و از طرف جمهوری اسلامی ایران نیز از چند روز قبل گروهی به این اجلاس اعزام شده است، گفت: این گروه قسمتی از دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران را بیان کردهاند و انشاءالله ما نیز قسمتی دیگر از این دیدگاهها را بیان خواهیم کرد.
رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد کشورهایی که بیشترین سهم را در تخریب محیط زیست دارند در یک چارچوب عادلانه قرار بگیرند و به اجرای برنامهها در مهار تخریب محیط زیست کمک کنند.
وی گفت: ما پیشنهادات عملیاتی و روشنی داریم که همانطور که گفتم بخشی از آن را همکارانمان ارایه دادهاند و انشاءالله بخش دیگر نیز ارایه خواهد شد و امیدواریم که این اجلاس با همفکریهایی که صورت میگیرد به نتایج روشن و قابل قبولی برسد.
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