15 هزار کیسه ماسه و نمک در معابر کرج ذخیره سازی شد

معاون خدمات شهری منطقه پنج کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: برای زمستان سال جاری و بارش احتمالی برف و یخبندان بیش از یک هزار و 500 تن ماسه و 80 تن نمک کریستال تهیه شده است.

محمدزاده نور افزود: سه ایستگاه ثابت موقت برای پخش ماسه ونمک در هنگام بارندگی در این منطقه فعال شده است.

وی یادآور شد: 10 دستگاه خودرو مکانیزه بابکت، برف روب، کامیون، کامیونت و گریدر برای خدمات دهی در زمان بارش برف و یخبندان در منطقه پنج وجود دارد.

زاده نور خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه پنج از آمادگی کامل برای مدیریت فصل زمستان برخوردار است.

وی از شهروندان خواست تا در زمان بارش سنگین برف با عوامل شهرداری همکاری لازم را داشته باشند.

منطقه پنج شهرداری کرج با 15هکتار وسعت و 200 هزار نفر جمعیت در جنوب غربی این کلانشهر واقع شده است .