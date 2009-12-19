تورج صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اکنون در استان تهران پنج تعاونی تولید با 50 عضو به آبزی پروری شامل ماهی های گرمابی، سردابی و زینتی مشغول هستند.

وی افزود: به منظور ارتقا کمی و کیفی تولید آبزیان، استفاده از مکانیزاسیون و دانش فنی روز در اولویت فعالیتهای شیلات استان تهران قرار گرفته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود هشت میلیون قطعه ماهی زینتی نیز در این استان تولید شد که در نظر است این میزان به 9.5 میلیون قطعه افزایش یابد.

‌وی بیان داشت: این میزان تولید شامل ماهی های گرمابی و سردابی است و با تمهیدات و برنامه ریزی های انجام شده انتظار می رود این میزان تولید امسال نسبت به سال گذشته حدود 50 تن افزایش یابد.

