به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، علی اکبر جلالی در مراسم تجلیل از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر شهرستان شهریار اظهار داشت: هم اکنون زمان آن فرا رسیده تا استفاده از امکانات قدیمی مانند تخته سیاه و گچ در مدارس کنار رود و از امکانات جدید در بخش آموزش کمک گرفته شود.

وی افزود: امروز ما در جامعه فناوری و اطلاعات زندگی می کنیم و در این شرایط استفاده از ابزار ارتباطی مناسب می تواند در پیشبرد برنامه های علمی و فرهنگی به مردم به ویژه دانش آموزان کمک کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش باید مدارس را به امکانات پیشرفته الکترونیکی مجهز کند تا معلمان و دانش آموزان بتوانند از این طریق در جهت تحقیق و پیشرفت تحصیلی گام بردارند.

رئیس مرکز مطالعات آی تی "دولت الکترونیک " کشور عنوان کرد: راه اندازی سامانه های الکترونیکی برای ارتقا سطح آموزش دانش آموزان در مدارس ضروری است.

در این مراسم از معلمان و دانش آموزان پژوهشگر شهرستان شهریار که موفق به کسب رتبه های مختلف علمی و فرهنگی و ... شدند، تجلیل شد.