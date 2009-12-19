محمدهادی ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هم اکنون 24 پایگاه و مرکز فوریتهای پزشکی در کرج فعال است که از این تعداد شش پایگاه در مناطق شهری و بقیه نیز در جاده ها مستقر هستند.

وی افزایش پایگاه های اورژانس کرج به 30 مرکز فوریتهای پزشکی را از اهداف مهم این شبکه دانست و افزود: این مهم با تخصیص اعتبارات مناسب از سوی مسئولان ذیربط و هماهنگی وزارت بهداشت و درمان محقق می شود.

این مسئول برنامه توسعه پایگاه ها و مراکز فوریتهای پزشکی را یادآور شد و افزود: افزایش 9 مرکز فوریتهای پزشکی در برنامه بلند مدت از اهداف مهم شبکه بهداشت و درمان است.

پایگاه های اورژانس صاحب آمبولانسهای استاندارد شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرج همچنین از تجهیز پایگاه های اورژانس کرج به آمبولانسهای استاندارد خبر داد.

ناصح با اشاره به افزایش تعداد پایگاه های فوریتهای پزشکی و اورژانس در این منطقه اعلام کرد: با راه اندازی هشت پایگاه فوریتهای پزشکی از سال گذشته تا کنون، تعداد مراکز اورژانس کرج به 24 پایگاه افزایش یافته که همه آنها مجهز به آمبولانسهای استاندارد هستند.

وی وجود آمبولانسهای استاندارد در مراکز اورژانس را برای انتقال بیماران و مصدومان و رفع خطر از آنها مهم ارزیابی و بیان کرد: علاوه بر این تعداد آمبولانس در اورژانسهای کرج، شش آمبولانس پشتیبان نیز برای موارد ضروری در نظر گرفته شده است.

پنج آمبولانس جدید توسط اورژانس کشور تحویل کرج شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان از اختصاص پنج دستگاه آمبولانس مجهز از سوی اورژانس کشور به کرج خبر داد و متذکر شد: با این اقدام تعداد آمبولانسهای کرج به 35 دستگاه می رسد.

وی افزایش ناوگان آمبولانسهای اورژانس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این تعداد آمبولانس در اختیار پایگاه هایی که نیاز به دو کد آمبولانس دارند قرار داده می شود.

این مسئول بیان کرد: تکمیل تجهیزات اورژانس نقش به سزایی در خدمات رسانی به موقع به بیماران و مصدومان نیازمند دارد.