850 کیلومتر راه روستایی در خراسان شمالی آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش پیش از ظهر پنجشنبه به مناسبت 26 آذرماه سالروز حمل و نقل و راهداری در نشست اعضا شورای ترافیک استان خراسان شمالی اظهار داشت: بخش زیادی از راه های روستایی استان خراسان شمالی در دولت فعلی آسفالت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در دولت فعلی 80 کیلومتر آزاد راه در این استان که فاقد آزاد راه بوده نیز در مسیر بجنورد - مشهدالرضا(ع) ساخته شده است.

استاندار خراسان شمالی رفع 12 نقطه حادثه خیز را از محورهای استان خراسان شمالی از دیگر فعالیتهای مهم بخش راه و ترابری و حمل و نقل استان اعلام کرد.

جهانبخش افزود: برای افزایش سطح ایمنی در راه ها و جلوگیری از هدررفت نیروهای انسانی ما در سطح جاده ها علاوه بر ساخت راه های ایمن باید به استاندارد سازی در تولید خودرو نیز توجه شود.

وی گفت: ایجاد تجهیزات ایمنی در خودروها و ترمز"ای بی سی " و در کنار آن آموزش رانندگان و خانواده ها می تواند موجب کاهش تلفات نیروی انسانی در جامعه شود.

جهانبخش ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به سوانح رانندگی و تلفات جاده ای را از راهکارهای مهم برای کاهش سوانح رانندگی اعلام کرد.

در این نشست مدیران کل حمل و نقل و پایانه های استان و مدیرکل راه و ترابری نیز کارکردهای خود را ارائه دادند.