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۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

850 کیلومتر راه روستایی در خراسان شمالی آسفالت شد

850 کیلومتر راه روستایی در خراسان شمالی آسفالت شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی گفت: با تشکیل استان خراسان شمالی 850 کیلومتر از راه های روستایی این استان تاکنون آسفالت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش پیش از ظهر پنجشنبه به مناسبت 26 آذرماه  سالروز حمل و نقل و راهداری در نشست اعضا شورای ترافیک استان خراسان شمالی اظهار داشت: بخش زیادی از راه های روستایی استان خراسان شمالی در دولت فعلی آسفالت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در دولت فعلی 80 کیلومتر آزاد راه در این استان که فاقد آزاد راه بوده نیز در مسیر بجنورد - مشهدالرضا(ع) ساخته شده است.

استاندار خراسان شمالی رفع 12 نقطه حادثه خیز را از محورهای استان خراسان شمالی از دیگر فعالیتهای مهم بخش راه و ترابری و حمل و نقل استان اعلام کرد.

جهانبخش افزود: برای افزایش سطح ایمنی در راه ها و جلوگیری از هدررفت نیروهای انسانی ما در سطح جاده ها علاوه بر ساخت راه های ایمن باید به استاندارد سازی در تولید خودرو نیز توجه شود.

وی گفت: ایجاد تجهیزات ایمنی در خودروها و ترمز"ای بی سی " و در کنار آن آموزش رانندگان و خانواده ها می تواند موجب کاهش تلفات نیروی انسانی در جامعه شود.

جهانبخش ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به سوانح رانندگی و تلفات جاده ای را از راهکارهای مهم برای کاهش سوانح رانندگی اعلام کرد.

در این نشست مدیران کل حمل و نقل و پایانه های استان و مدیرکل راه و ترابری نیز کارکردهای خود را ارائه دادند.

کد مطلب 1002196

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