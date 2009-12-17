پژوهشگر جهاد دانشگاهی کرمانشاه رتبه برتر کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در دهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر کشور که با حضور رئیس جمهور و جمعی از مسئولان و پژوهشگران کشور برگزار شد، مهندس مسلم حدیدی به عنوان پژوهشگر برتر کشور معرفی شد.

این پژوهشگر در گفتگو خبرنگار مهر اهم فعالیتهای خود در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه را استفاده از فناوری های نوین در زمینه GIS (سیتم اطلاعات جغرافیایی) و RS(سنجش از دور) در علوم محیطی عنوان کرد.

وی افزود: در موضوعات مطرح شده چندین طرح پژوهشی و مطالعاتی و همچنین مقالاتی را در مجلات نمایه شده در ISI و همایش های بین المللی ارائه و به چاپ رسانده ام.

حدیدی انجام هفت طرح پژوهشی، ارائه دو طرح کاربردی، دو سخنرانی علمی و کارگاه، چاپ دو مقاله در مجلات نمایه شده در ISI، ارائه و چاپ سه مقاله بین المللی و چاپ دو مقاله ملی را از اقدامات پژوهشی خود دانست که موجب انتخاب وی به عنوان پژوهشگر برتر کشور شده است.

این پژوهشگر از سال 1379 فعالیت خود را در جهاد دانشگاهی کرمانشاه آغاز کرده است.