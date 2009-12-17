پشت بامهای پارکینگهای طبقاتی شیراز به باغ تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهزاد رونق زاده پیش از ظهر پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: احداث پارکها و باغهای پشت بامی از جمله راهکارهای مطرح سطح دنیا جهت توسعه فضای سبز در کلانشهرهاست که علاوه بر ایجاد شرایط مناسب زیست محیطی، زیبایی و منظر شهری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: بر این اساس عملیات اجرایی احداث پارک تفریحی بر پشت بام پارکنیگهای طبقاتی طالقانی و هدایت به زودی آغاز می شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز با بیان اینکه دغدغه رسیدن به سرانه فضای سبز در شهرهای شلوغ همواره متولیان ایجاد شرایط زیست محیطی خوب را به سمت استفاده بهینه از تمام پتانسیلهای موجود در شهر هدایت می کند، گفت: هر چند مجموعه شهرداری برای ارتقای سرانه فضای سبز شهروندان شیرازی به ارتفاعات اطراف نیز روی آورده و از آن استفاده می کند اما ایجاد فضاهایی در نقاط مرکزی و پر ترافیک و محلهای مسکونی که تاثیر بیشتری بر شرایط زیست محیطی افراد خواهد داشت، در دستور کار خود قرار داده است.

رونق زاده اضافه کرد: در این خصوص استفاده از باغهای پشت بامی، ایجاد فضای سبز در سطح شیب دار، توسعه فضای سبز عمومی و پارکهای پشت بامی، باغهای پشت بامی و دیوارهای سبز به صورت فراگیر برنامه ریزی خواهد شد.

وی تصریح کرد: طراحی سازه مناسب با وزن روف گاردن و مسائل ایزولاسیون ساختمان ها، تامین آب و استفاده مجدد از زه آب ها از جمله مسائل قابل توجه در اجرای این طرح بوده که باید با آینده نگری در طراحی ساختمان های در دست ساخت در نظر گرفته شود همچنین استفاده از مصالح سبک و ترکیبات خاکی مناسب که قسمت اعظم آن را مواد آلی شامل بقایای گیاهی (تفاله چای ، شیرین بیان ،‌ریشه مک و کور برگ و ...) تشکیل می دهند از دیگر طرحهای در دست مطالعه، بررسی و آزمایش است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: در حال حاضر پشت بام ساختمان شهرداری منطقه چهار به باغ تبدیل شده که اولین گام در راستای تحقق این طرحها در شیراز به شمار می رود.