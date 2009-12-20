خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: درباره زندگی زنان یونان باستان اسناد عینی و مستقیم بسیار اندک است و در حقیقت تصاویر روشن و کامل درباره اموری چون عشق و آرزو و رویاهای آنان قرنها پیش در لابه‌لای غبارهای زمان از میان رفته ‌است اما در کتاب "زنان یونان باستان" سعی شده‌ است تا حد ممکن نقش آنها در جامعه و زندگی بر اساس اسناد مکتوب و تصاویر به جا مانده از آن دوران بررسی شود.

کسانی که با جامعه یونان باستان آشنایی ندارند با خواندن کتاب حاضر شگفت زده و احتمالاً از رفتار سلطه‌جویانه بیشتر مردان یونانی با زنان آشفته می‌شوند. در واقع در سراسر تاریخ باستان، زنان یونانی از اندک حقوق مدنی برخوردار بودند که در "زنان یونان باستان" به آن پرداخته می‌شود.

این کتاب شامل بخشهایی است چون زنان در جوامع اولیه یونان، جایگاههای قانونی و حقوقی زنان در دوره کلاسیک، زندگی داخلی زنان یونان در عصر کلاسیک، زنان یونان در اسطوره، نمایشنامه و فلسفه و...

کتاب "زنان یونان باستان" با شمارگان 3000 نسخه در 127 صفحه منتشر شده ‌است.