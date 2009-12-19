صنعت مرغداری گرفتار نیوکاسل مدیریت و برنامه ریزی است

حبیب اسدالله نژاد درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این بیماری به مراتب بیشتر از بیماری نیوکاسل و برونشیت و دیگر بیماری های طیور به این صنعت ضربه می زند، افزود: دلالان و واسطه ها نقش عمده ای در افزایش قیمت تمام شده مرغ دارند، لیکن قیمت فعلی مرغ یک قیمت واقعی است و گران نیست.

وی عنوان کرد: توزیع مرغ منجمد با قیمت 22 هزار ریال در برخی از شهرها و اظهار نظرهای غیر منطقی برخی مسئولان در این مورد و کاهش دوباره قیمت مرغ در شرایطی که بعلت بروز بیماری در بسیاری از مرغداریهای کشور تلفات برخی از مرغداران بسیار بسیار سنگین است، موجی از اضطراب و ترس در صنعت مرغداری به راه انداخته است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان از مسئولان پرسید: " مرغی که برای تولید کننده حدود 17 هزار ریال تمام می شود و قیمت متوسط فروش آن درب مرغداریها با دریافت دو تا سه ماهه وجه آن حدود 17 هزار و 500 ریال است بر اساس کدام معیارهای اقتصادی گران است"؟

وی وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان متولی صنعت مرغداری و مسئول کمیته تنظیم بازار مرغ در سه سال گذشته که هم تولید در اختیارش بوده و هم تنظیم بازارمورد خطاب قرار داد و پرسید: " آیا جهاد کشاورزی توانسته رضایت نسبی تولید کننده و مصرف کننده را تامین کند"؟

اسدالله نژاد ادامه داد: مگر نه این است که در دو سال گذشته مرغداران به شدت متضرر شده اند و مصرف کننده هم با اینهمه نوسان قیمت صدایش در آمده است؟ مگر نه این است که صدور بی رویه مجوز و مازاد بر نیاز بودن تولید بدون ایجاد تمهیدات صادرات مرغ باعث شده مرغداران بشدت آسیب ببینند و در هشت ماهه اول سال بشدت متضرر شوند؟

وی با اشاره به سخنان اخیر مدیرکل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نقش دلالان در بازار مرغ و گوشت گفت: شکی نیست که دلالان و واسطه ها بازار صنعت مرغداری را در تمامی سطوح (قیمت مرغ، جوجه و نهاده های تولید مثل ذرت و سویا و حتی دارو) ملتهب کرده اند اما چه کسی مسئول مستقیم جلو گیری و برخورد با این معضل است؟ مرغدار، مصرف کننده یا مجموعه ای که مسئول تنظیم بازار است؟

این مسئول با بیان این موضوع که مردم شرایط تولید کننده را درک می کنند و بیشتراز نوسات شدید قیمت مرغ ناراضی هستند و توزیع مرغ 22 هزار ریال باعث ایجاد توقعاتی می شود که شاید بعدها سیستم متولی نتواند جوابگو باشد، افزود: مرغداران هم از این بی برنامگی، نابسامانی و وضعیت اسفبار خسته شده اند و یکی از دلایل اصلی کاهش شدید تولید، خستگی روحی مرغداران، ضررهای متوالی در دوره های متعدد تولید و نداشتن انگیزه برای ادامه فعالیت است.

وی بیان داشت: متولیان صنعت مرغداری از این صنعت به منظور کاهش قیمت تمام شده هر کیلو مرغ حمایت کنند آن وقت انتظار داشته باشد قیمت مرغ ارزانتر به دست مصرف کننده برسد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان خواستار تغییرات اساسی در نگرش سیستم دولتی به قیمت ها شد و سیاست شکستن قیمت را به هر هزینه ای که شده زیانبار دانست و گفت: وقتی بر اساس اعلام رسمی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی فروش هر کیلو مرغ پرکنده در بازار تا 27 هزار و 500 ریال منطقی است عرضه مرغ منجمد به ازای هرکیلو 22 هزار ریال چه معنایی می تواند داشته باشد؟

وی اظهار داشت: اگر بنا است که بازار مرغ متعادل شود باید اینکار با برنامه و در مواقعی که تفاوت معنی دار بین قیمت واقعی و قیمت فروش وجود دارد اعمال شود نه با فروش مرغ شش هزار ریال زیر قیمتی که خود جهاد خریده است و در شرایطی که قیمت مرغ در بازارهم یک قیمت واقعی است.

اسدالله نژاد یاد آورشد: نیوکاسل و آنفلوآنزا و برونشیت و ضررهای متوالی در یکی دو سال گذشته به اندازه کافی قامت اقتصادی مرغداران را خم کرده است پس کمک شود تا این صنعت بتواند رو پای خود بایستد نه اینکه به نیستی سوق داده شود.