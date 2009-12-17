میان عملکرد و پتانسیل تولید کشاورزی در کشور شکاف زیادی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهمن ناصحی ظهر پنجشنبه در بازدید از طرحهای کشاورزی گلستان در گرگان افزود: بسیاری از بهره ‌برداران از عوامل تولید استفاده مناسبی نمی کنند، بنابراین ضروری است که باتوجه به محدودیت منابع تولید و در راستای توسعه پایدار کشاورزی اقدامی در جهت استفاده بهینه از این منابع و نهایتا افزایش بهره وری از آنها صورت گیرد.

وی اظهار داشت: به همین جهت اجرای طرح افزایش تولید و بهره وری در استان و اصلاح الگوی کشت ضروری ترین اقدام در بخش کشاورزی است که باید انجام شود.

ناصحی افزود: در زمینه تولید محصولات زراعی و باغی در برنامه پنج ساله پنجم، استفاده مطلوب و بهینه و پایدار از منابع و عوامل تولید و افزایش ضریب خودکفایی و امنیت غذایی در محصولات اساسی و استراتژیک در سطح جامعه پیش بینی شده است.

مدیرکل پنبه و دانه های روغنی و نباتات صنعتی بیان داشت: تولید کمی و کیفی محصولات دارای مزیت نسبی در جهت افزایش توسعه صادرات غیرنفتی و تحقق برنامه ها و اهداف پیش بینی شده توسط صادرات بخش کشاورزی و بستر سازی لازم در جهت اصلاح الگوی کشت هر منطقه از دیگر اهداف است.

وی یادآور شد: ساماندهی امکانات و عوامل اجرایی در مراکز خدمات و ترویج جهادکشاورزی شهرستانهای کشور با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح از جمله مهمترین این اقدامات است.

