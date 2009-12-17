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۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

میان عملکرد و پتانسیل تولید کشاورزی در کشور شکاف زیادی وجود دارد

میان عملکرد و پتانسیل تولید کشاورزی در کشور شکاف زیادی وجود دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پنبه و دانه های روغنی و نباتات صنعتی و مجری طرح برنج کشور گفت: در کشور متوسط عملکرد در واحد سطح با پتانسیل تولید محصولات کشاورزی فاصله زیادی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهمن ناصحی ظهر پنجشنبه در بازدید از طرحهای کشاورزی گلستان در گرگان افزود: بسیاری از بهره ‌برداران از عوامل تولید استفاده مناسبی نمی کنند، بنابراین ضروری است که باتوجه به محدودیت منابع تولید و در راستای توسعه پایدار کشاورزی اقدامی در جهت استفاده بهینه از این منابع و نهایتا افزایش بهره وری از آنها صورت گیرد.

وی اظهار داشت: به همین جهت اجرای طرح افزایش تولید و بهره وری در استان و اصلاح الگوی کشت ضروری ترین اقدام در بخش کشاورزی است که باید انجام شود.

ناصحی افزود: در زمینه تولید محصولات زراعی و باغی در برنامه پنج ساله پنجم، استفاده مطلوب و بهینه و پایدار از منابع و عوامل تولید و افزایش ضریب خودکفایی و امنیت غذایی در محصولات اساسی و استراتژیک در سطح جامعه پیش بینی شده است.

مدیرکل پنبه و دانه های روغنی و نباتات صنعتی بیان داشت: تولید کمی و کیفی محصولات دارای مزیت نسبی در جهت افزایش توسعه صادرات غیرنفتی و تحقق برنامه ها و اهداف پیش بینی شده توسط صادرات بخش کشاورزی و بستر سازی لازم در جهت اصلاح الگوی کشت هر منطقه از دیگر اهداف است.

وی یادآور شد: ساماندهی امکانات و عوامل اجرایی در مراکز خدمات و ترویج جهادکشاورزی شهرستانهای کشور با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح از جمله مهمترین این اقدامات است. 

کد مطلب 1002218

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