مسئولان کلانشهر کرج فاقد اختیار تصمیمگیری/ کار زیربنایی در کرج انجام نمی شود

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به نامه ای که به ریاست جمهوری در مورد مشکلات شهروندان کرجی نوشت، اظهار داشت: در حال حاضر مسئولان محلی کلانشهر کرج فاقد اختیارات تصمیم گیری هستند و کارهای بزرگ و زیربنایی در این شهر انجام نمی شود و مراجعات مکرر به تهران سرگردانی در ادارات کل و تشدید ترافیک شهر تهران را به همراه دارد.

وی افزود: در حال حاضر سیاستهای انقباضی بانکها در تخصیص وام به اقشار مختلف جامعه باعث رکود و تعطیلی بسیاری از شرکتهای بزرگ و کوچک تولیدی و اقتصادی شده است و حتی اقشار آسیب پذیر جامعه برای رفع مشکلات ضروری برای وامهای بسیار کوچک، ماه ها در سیستم بانکی سرگردان هستند و راه به جایی نمی برند بنابراین از رئیس جمهور طی نامه ای درخواست کردم که نسبت به رفع این معضل بزرگ دستورات لازم را صادر کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: ما کشوری هستیم که در مقطع فعلی بالاترین جمعیت جوان را داریم و این جمعیت پر خروش می تواند یک فرصت بزرگ محسوب می شود ولی بیکاری جوانان تحصیل کرده دانشگاهی یکی از مشکلات اساسی جامعه به شمار می رود.

اکبریان بیان داشت: هم اکنون خانواده ای نیست که جوان بیکار نداشته باشد و این بیکاری یاس و نا امیدی و سرگردانی را برای جوانان به ارمغان آورده و این نیروی بزرگ سارنده کشور را به انفعال کشانده است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس عنوان کرد: رفع بیکاری زمانی میسر خواهد شد که صنعت و کشاورزی در کشور شکوفا شود ولی سیاستهای نادرست وزارت بازرگانی در واردات کالاهای نامرغوب خارجی به خصوص کالاهای صنعتی و کشاورزی ضررهای جبران ناپذیری بر اشتغال و تولید کشور داشته است.

وی اعلام کرد: کرج با نرخ رشد جمعیت بیش از پنج درصد، پنجمین کلانشهر بزرگ کشور با جمعیت بیش از دو میلیون نفر است و چهار هزار شهید تقدیم انقلاب کرده، با تمام این اوصاف اداره این جمعیت بزرگ با ساختار فرمانداری باعث مشکلات شدید برای مردم محروم و مظلوم این منطقه شده است .

اکبریان یادآور شد: رئیس جمهور در سفر دوم خود، قول تشکیل استان البرز به مرکزیت کرج را دادند و مراتب در جلسه روز 17 تیرماه 88 هیئت دولت به تصویب رسید، همچنین در مصاحبه رسانه ای در روز 19 تیرماه جاری ریاست جمهوری به طور رسمی اعلام شد، اینجانب ضمن تشکر از ریاست جمهوری و وزیر کشور و مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور از آنان درخواست می کنم نسبت به ارسال لایحه تشکیل استان کرج به مجلس دستور عاجل صادر کنند.