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۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۸

اختصاصی مهر / در زاهدان؛

جزئیات دستگیری دومین گروه قاچاقچیان خارجی پرندگان شکاری ایران

جزئیات دستگیری دومین گروه قاچاقچیان خارجی پرندگان شکاری ایران

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان از دستگیری دومین گروه قاچاقچیان پرندگان شکاری که تبعه کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند، در این استان خبر داد.

تورج همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: در کمتر از دو هفته از دستگیری متخلفین بازهای شکاری که از اتباع خارجی حوزه خلیج فارس بودند و در منطقه سراوان دستگیر شدند، دومین گروه از این قاچاقچیان نیز که تبعه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هستند، در این استان دستگیر شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان افزود: پیرو گزارشات واصله از شهرستانهای نیکشهر و کنارک مبنی بر حمل و انتقال پرندگان شکاری توسط تعدادی از اتباع خارجی، به منظور پیگیری های لازم و رهگیری آنان ضمن مکاتبه با مبادی ذیربط سرانجام طی یک برنامه از قبل تعیین شده در 25 آذرماه جاری محموله ای به تعداد 9 بهله از پرندگان شکاری از نوع "بحری" و "بالابان" از شش نفر متخلف تبعه چند کشور خارجی که قصد خروج از کشور را داشتند با تلاش مأمورین گارد اجرایی و همکاری نیروهای انتظامی مستقر در شهرستان کنارک توقیف شدند.

وی گفت: از آنجایی که تخلف انجام شده به مفاد تبصره دو ماده 13 قانون شکار و صید منطبق بوده و براساس مصوبه 260 شورای عالی حفاظت محیط زیست جریمه ضرر و زیان هر پرنده شکاری نادر و در حال انقراض از نوع بحری و بالابان 120 میلیون ریال تعیین شده بنابراین مبلغ ضرر و زیان وارده برابر یک میلیارد و 80 میلیون ریال است.

همتی اعلام کرد: در حال حاضر این اتباع بیگانه و قاچاقچی در بازداشت به سر می برند و پرونده آنان جهت سیر مراحل قانونی در حال پیگیری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به تمامی متخلفان شکار و صید هشدار می دهیم، هیچ نقطه ای از گستره پهناور استان سیستان و بلوچستان جای امنی برای آنان نخواهد بود و با طبیعت و گونه های آن نمی توان برخورد قهری داشت.

تورج همتی خاطر نشان کرد: از مردم طبیعت دوست استان تقاضا داریم درخصوص معرفی متخلفان با ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانهای محل سکونت خود همکاری کنند.

کد مطلب 1002248

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