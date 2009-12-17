جزئیات دستگیری دومین گروه قاچاقچیان خارجی پرندگان شکاری ایران

تورج همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: در کمتر از دو هفته از دستگیری متخلفین بازهای شکاری که از اتباع خارجی حوزه خلیج فارس بودند و در منطقه سراوان دستگیر شدند، دومین گروه از این قاچاقچیان نیز که تبعه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هستند، در این استان دستگیر شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان افزود: پیرو گزارشات واصله از شهرستانهای نیکشهر و کنارک مبنی بر حمل و انتقال پرندگان شکاری توسط تعدادی از اتباع خارجی، به منظور پیگیری های لازم و رهگیری آنان ضمن مکاتبه با مبادی ذیربط سرانجام طی یک برنامه از قبل تعیین شده در 25 آذرماه جاری محموله ای به تعداد 9 بهله از پرندگان شکاری از نوع "بحری" و "بالابان" از شش نفر متخلف تبعه چند کشور خارجی که قصد خروج از کشور را داشتند با تلاش مأمورین گارد اجرایی و همکاری نیروهای انتظامی مستقر در شهرستان کنارک توقیف شدند.

وی گفت: از آنجایی که تخلف انجام شده به مفاد تبصره دو ماده 13 قانون شکار و صید منطبق بوده و براساس مصوبه 260 شورای عالی حفاظت محیط زیست جریمه ضرر و زیان هر پرنده شکاری نادر و در حال انقراض از نوع بحری و بالابان 120 میلیون ریال تعیین شده بنابراین مبلغ ضرر و زیان وارده برابر یک میلیارد و 80 میلیون ریال است.

همتی اعلام کرد: در حال حاضر این اتباع بیگانه و قاچاقچی در بازداشت به سر می برند و پرونده آنان جهت سیر مراحل قانونی در حال پیگیری است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به تمامی متخلفان شکار و صید هشدار می دهیم، هیچ نقطه ای از گستره پهناور استان سیستان و بلوچستان جای امنی برای آنان نخواهد بود و با طبیعت و گونه های آن نمی توان برخورد قهری داشت.

تورج همتی خاطر نشان کرد: از مردم طبیعت دوست استان تقاضا داریم درخصوص معرفی متخلفان با ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانهای محل سکونت خود همکاری کنند.