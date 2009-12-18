  1. هنر
  2. سایر
۲۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

مرشدی در گفتگو با مهر:

"ماهی ‌که توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند" دی‌ماه اعلام شد

"ماهی ‌که توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند" دی‌ماه اعلام شد

مجموعه داستان "ماهی‌که توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند" نوشته بهاءالدین مرشدی مجوز نشر دریافت کرد و در دی ماه توسط انتشارات چشمه به چاپ می‌رسد.

بهاءالدین مرشدی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب شامل 10 داستان کوتاه است که طی سالهای 78 تا 84 نوشته شده‌اند.

این داستان‌نویس و کارگردان تئاتر افزود: "ماهی‌ که توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند"مجموعه ای است که در آن داستانهایی با حال و هواهای متفاوت آمده است. مثلاً  دریک داستان به پیامدهای جنگ پرداخته شده و در چند داستان دیگر مسائل اجتماعی برجسته تر است.ضمن اینکه چند داستان این مجموعه هم فضایی تغزلی دارند.

وی همچنین از آماده سازی مجموعه‌ دیگری  از داستانهای کوتاهش خبر داد و درباره این مجموعه گفت: 10 داستان کوتاه خود را آماده انتشار کرده ام که در  قالب کتابی به نام "رویای  این پاریسی دیوانه"منتشر خواهد شد.

مرشدی گفت: داستانهای این کتاب تجربه متفاوتی به نسبت"ماهی‌ که توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند"محسوب می شود.در برخی از داستانهای این مجموعه، چند قصه در داخل یک داستان به شکل اپیزودیک روایت می شود ولی در نهایت یک ساختار را شکل می‌دهند.

 "رویای این  پاریسی دیوانه" در 86 صفحه به چاپ می‌رسد.

کد مطلب 1002288

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها