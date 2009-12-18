بهاءالدین مرشدی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب شامل 10 داستان کوتاه است که طی سالهای 78 تا 84 نوشته شده‌اند.



این داستان‌نویس و کارگردان تئاتر افزود: "ماهی‌ که توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند"مجموعه ای است که در آن داستانهایی با حال و هواهای متفاوت آمده است. مثلاً دریک داستان به پیامدهای جنگ پرداخته شده و در چند داستان دیگر مسائل اجتماعی برجسته تر است.ضمن اینکه چند داستان این مجموعه هم فضایی تغزلی دارند.



وی همچنین از آماده سازی مجموعه‌ دیگری از داستانهای کوتاهش خبر داد و درباره این مجموعه گفت: 10 داستان کوتاه خود را آماده انتشار کرده ام که در قالب کتابی به نام "رویای این پاریسی دیوانه"منتشر خواهد شد.

مرشدی گفت: داستانهای این کتاب تجربه متفاوتی به نسبت"ماهی‌ که توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند"محسوب می شود.در برخی از داستانهای این مجموعه، چند قصه در داخل یک داستان به شکل اپیزودیک روایت می شود ولی در نهایت یک ساختار را شکل می‌دهند.

"رویای این پاریسی دیوانه" در 86 صفحه به چاپ می‌رسد.