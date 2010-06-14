ابهام در گردش کار پرداخت تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده

سید محمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: عدم آگاهی شهروندان دراین خصوص که از موارد مهم روز تلقی می شود از جمله دلایلی است که موجب کاهش روند نوسازی بافتهای فرسوده می شود.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی دراین خصوص اظهارداشت: متقاضیان احیای بافتهای فرسوده جهت دریافت تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده ملزم به گذراندن چهار مرحله اداری هستند که ارائه مدارک اولیه و درخواست کتبی توسط آنها به نماینده شرکت نوسازی از جمله این مراحل است.

این مسئول ضرورت داشتن اسناد مالکیت واحدهای خصوصی جهت اخذ تسهیلات نوسازی را یادآورشد و بیان کرد: ارائه کروکی ملک مورد نظر و پروانه ساخت نیز برای این امرمورد نیاز است.

موسوی نظارت و بررسی مدارک را مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: این امر برای آگاهی از موقعیت فیزیکی ملک و محدوده واقع شدن بافتهای فرسوده امری مهم تلقی می شود که شرکت مسکن سازان کرج با بررسی مدارک از آن آگاهی می یابد.

وی بررسی طرح توسط بانک را از دیگر مراحل مهم برای دریافت تسهیلات برشمرد و گفت: متقاضی پس از گذراندن این مراحل می تواند با بانک عامل جهت اخذ تسهیلات نوسازی قرارداد منعقد کند.