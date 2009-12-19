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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

"بیداری رویاها" به جشنواره فیلم فجر می‌رود

"بیداری رویاها" به جشنواره فیلم فجر می‌رود

فیلم سینمایی "بیداری رویاها" به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر برای نمایش در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

علی آشتیانی‌پور تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مراحل فنی فیلم سینمایی "بیداری رویاها" همچنان ادامه دارد. صداگذاری توسط علی علویان آغاز شده و آهنگساز فیلم به زودی مشخص می‌شود. تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که فیلم برای نمایش در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر آماده شود.

"بیداری رویاها" روایتگر فضایی متاثر از روابط اجتماعی ناشی از جنگ است. محمدرضا گوهری  فیلمنامه این فیلم را براساس ایده‌ای از آهنگر نوشته است. حمید فرخ‌نژاد، هنگامه قاضیانی، امیرحسین آرمان، رز رضوی، سارا خوئینی‌ها، اسماعیل خلج، حمیدرضا آذرنگ و حبیب دهقان‌نسب بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: تورج منصوری، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: کورش علیزاده. محمدعلی باشه‌آهنگر فیلم‌های سینمایی "فرزند خاک"، "نبات داغ" و "نیمه گمشده" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1002291

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