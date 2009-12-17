به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14 امروز (پنجشنبه) با برگزاری پنج دیدار آغاز شد. در حساس‌ترین دیدار امروز تیم‌های استیل آذین و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه اکباتان تهران برابر هم صف آرایی کردند. این بازی جذاب و تماشایی که زیر بارش باران برگزار شد در نهایت به تساوی 2 بر2 انجامید و دو تیم به تقسیم امتیاز رضایت دادند. توقف ذوب آهن خبری خوشحال کننده برای مدعیان بالای جدول است که جایگاه این تیم در رده دوم را نشانه گرفته‌اند.

امروز همچنین تیم سایپا در دیدار خانگی برابر راه آهن بحران زده که مهدی تارتار را روی نیمکت داشت با نتیجه 2 بریک به برتری رسید، مس کرمان نیز با لوکا بوناچیچ نخستین پیروزی را دشت کرد و با 2 گل استقلال اهواز را به خانه‌اش فرستاد.

در هفته‌ای که تیم ابومسلم مشهد در ورزشگاه ثامن مقابل صبای قم با نتیجه 3 بریک تن به شکست داد، پیکان نیز با یک گل ملوان را از پیش رو برداشت تا همچون صبا میهمان‌های پیروز دیدارهای امروز باشند.

* نتایج دیدارهای هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی صفر - پیکان قزوین یک

گل: سعید دقیقی (76)

* ابومسلم خراسان یک - صبای قم 3

گل‌ها: رضا ناصحی (28) برای ابومسلم و داود حقی (55) و محسن بیاتی نیا (58 و 63) برای صبای قم

* سایپا کرج 2 - راه آهن شهرری یک

گل‌ها: امین منوچهری (1) و ابراهیم صادقی (73) برای سایپا و زنیدپور (1+90) برای راه آهن

* استیل آذین تهران 2 - ذوب آهن اصفهان 2

گل‌ها: حسین کعبی (11 و 47) برای استیل آذین و محمدرضا خلعتبری (2+45) و سیدمحمد حسینی (62) برای ذوب آهن

* مس کرمان 2 - استقلال اهواز صفر

گل‌ها: ادینهو (61) و مهدی رجب زاده (72)

هفته بیستم لیگ برتر هم اکنون با دیدار فولاد خوزستان - استقلال تهران در حال پیگیری است و فردا با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

جمعه - 27/9/8

* سپاهان اصفهان - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و سعید زارع و داورچهارم: جمشید دانش مهر

ناظر: زاهد بحرینی

* تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: داوود رفعتی و رسول فروغی

ناظر: علی خسروی

* پرسپولیس - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: حسین خانبان و مسعود فرح نیا و داورچهارم: حسین عباسی

ناظر: حاتم بک پور