720 هکتار بافت فرسوده در کرج وجود دارد

سیدمحمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به گستردگی بافتهای فرسوده در کرج افزود: احیا و نوسازی بافتهای فرسوده کرج نیازمند تامین اعتبار به مبلغ هفت هزار و 200 میلیارد تومان است.

این مسئول با اشاره به برآوردهای انجام شده در خصوص هزینه های نوسازی بافتهای فرسوده عنوان کرد: برای احیا هر هکتار بافت فرسوده 10 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

موسوی محل تامین اعتبارات برای نوسازی این بافتها را منابع و اعتبارات دولتی ذکر و بیان داشت: اعتبارات مورد نیاز برای این امر براساس تعداد متقاضیان احیا بافتهای فرسوده تخصیص می یابد.

وی ارائه سیاستهای تشویقی برای متقاضیان احیا بافتهای فرسوده را در پیشرفت این اقدام مهم موثر دانست و اظهار داشت: ارائه وام بانکی به میزان 14 میلیون تومان برای هر واحد نوسازی شده از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده برای مالکان و متقاضیان نوسازی بافهای فرسوده است.

مدیرعامل شرکت عمران مسکن سازان کرج تخفیف 50 درصدی شهرداری در خصوص عوارض شهرسازی را یادآور شد و گفت: ارائه این تسهیلات نقش بسزایی در استقبال متقاضیان برای احیای بافتهای فرسوده دارد.

موسوی تجمیع بافتهای فرسوده را یکی از راهکارهای احیا و نوسازی این واحدها ذکر کرد و عنوان کرد: مالکان بافتهای فرسوده که مساحت زمینهای آنها کمتر از 200 متر مربع است می توانند بافتهای فرسوده خود را با یکدیگر تجمیع کنند.

وی ریزدانگی بلوکهایی که 50 درصد آنها مساحت کمتر از 200 مترمربع دارند را شامل بافتهای فرسوده عنوان کرد و افزود: بلوکهایی که از ناپایداری 50 درصدی بنا برخوردار هستند و بلوکهایی که حجم وسیعی از معابرشان در عرض کمتر از شش متر قرار دارد نیز بافت فرسوده به شمار می آیند و نیاز به نوسازی دارند.