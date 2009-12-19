محمدی به خبرنگار مهر گفت: "درخت معرفت " نام فیلمنامه مجموعه تلویزیونی است که به سفارش شبکه الکوثر نوشته می‌شود. نگارش این مجموعه را به تازگی آغاز کرده‌ام و به احتمال فراوان فیلمنامه اردیبهشت‌ماه آماده می‌شود.

وی افزود: این فیلمنامه در 52 قسمت 30 دقیقه‌ای نوشته می‌شود و قصه‌های معرفتی را با بن اندیشه اخلاقی، تربیتی و عرفانی مطرح می‌کند. هر قصه داستانی مجزا دارد و 13 قسمت آن در مشهد و با نگاه به موضوع امام رضا (ع) و ارتباط عرفانی مردم با او و باقی در تهران و آبادی‌های مختلف ساخته می‌شود.

"درخت معرفت" به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدی ساخته می‌شود. از دیگر آثار این کارگردان می‌توان به مجموعه‌های "ناکجا کجا"، "روزهای مهتابی" و فیلم‌های 90 دقیقه‌ای "قناری"، "ماه ناتمام" و "ترنج آسمان" اشاره کرد.