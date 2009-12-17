وزارت دفاع دارای بیش از 10 هزار متخصص است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ "احمد وحیدی" روز پنجشنبه در همایش فصلی گردهمایی روحانیون شاغل در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، افزود: عاشورا و محرم فصلی مهم برای تمایز حق از باطل است که البته هزینه قیام عاشورا بسیار گران تمام شد، به گرانی جان ثارالله و بهترین شهدای عالم، اما آنقدر شرایط گاه پیچیده می شود و شناخت حق از باطل سخت، که چاره ای دیگر نیست.



وی با تاکید بر اینکه باید معلوم شود که چه کسانی می خواهند در این مسیر، راه حق و یا راه باطل را ادامه دهند، اظهار داشت: این مکتب و فرهنگ، فرهنگ جاری و ساری در انقلاب اسلامی است که پرتوی از عاشورا است.



وحیدی با اشاره به اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جهموری و همچنین هتک حرمت رهبر کبیر انقلاب، تصریح کرد: اتفاقاتی که هم اکنون در جامعه افتاده است به گونه ای تداعی کننده حادثه عاشورا است، ولی در مقطع و زمان کنونی که باید آنرا درک کرد.



وی با توصیه به اینکه باید بعد از اتفاقات اخیر، خدا را شاکر بود و ضعف‌های نظام را روشن کرد که البته ممکن است برای نظام گران تمام شود، تاکید کرد: البته بعد از آنکه این ضعف‌ها آشکار شد باید به دنبال چاره گشت زیرا این فشارها به انقلاب باعث آشکار شدن برخی ایرادات نظام شده است.



سردار وحیدی افزود: این جریانات اصلا نباید اتفاق می افتاد، زیرا در طی این سی سال نظامی ساخته ایم که در جهان پرچم مبارزه با استکبار را در دست دارد.



به گفته وزیر دفاع عده ای بخاطر انقلاب نباید به خود اجازه می دادند که حوادث اخیر تا این مرحله ادامه پیدا کند و کسانی دیگر نیز به آنها بپیوندند، که البته بحث افراد ضد انقلاب جدا است.



سردار وحیدی با اشاره به اینکه دوستان ما در منطقه بخاطر حوادث اخیر دچار تزلزل خاطر شده اند، افزود: جبهه ای که نظام از شروع انقلاب تاکنون در برابر استکبار در منطقه ایجاد کرده بود با حوادث اخیر دچار تزلزل شده است و دوستان ما در منطقه نگران این موضوع هستند که البته این کار کاملا در مسیر خواست نظام سلطه بوده است.



وی با تاکید بر اینکه نباید لحظه ای چشم از دشمن برداشت، تصریح کرد: دشمن آماده است تا به ما ضربه بزند و اگر هوشیاری رهبر انقلاب نبود تاکنون چندین بار انقلاب را مورد هدف قرار می دادند.



وزیر دفاع با اشاره به تهدیدات دشمنان ، تاکید کرد: اگر دشمنان بخواهند دست از پا خطا کنند، آنچنان ضربه ای به آنها وارد می کنیم که فراموششان نشود و نفس های به شمارش افتاده آنها را تا مرز قطع شدن پیش خواهیم برد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود مجموعه وزارت دفاع را یکی از مهمترین کانون های دفاع از اساس قدرت نظام دانست و گفت: باید در وزارت دفاع متخصصانی داشته باشیم که دارای معنویت باشد زیرا تخصص بدون معنویت ارزشی ندارد.



وحیدی تصریح کرد: طبیعی است در محیط وزارت دفاع که دارای بیش از 10 هزار متخصص است، مورد هجوم بیشتر دشمنان قرار گیرد اما باید این مطلب را دانست که کسی که دانش بیشتری دارد باید از منطق و عقل بیشتری نیز بهره مند باشد.



وی در پایان تاکید کرد که باید از ورود آفت ها به مجموعه وزارت دفاع با تمام قدرت جلوگیری کرد.

