انتخاب دستیار استیلی و سرپرست استیل آذین در هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهریزی که در پایان دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر استیلی دست تنهاست. عابدیان هم که به دلیل مشکلات دخترش و بیماری خود در کانادا به سر می برد قراردادش فسخ شده است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل قصد داریم یک دستیار جدید برای استیلی و همچنین سرپرست جدیدی را برای تیم فوتبال استیل آذین انتخاب کنیم.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین خاطر نشان کرد: هنوز گزینه خاصی مدنظرمان نیست اما در نشست با اعضای هیئت مدیره در هفته آینده شرایط گزینه‌های مورد نظر را بررسی و مربی و سرپرست آینده تیم را انتخاب خواهیم کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین تهران و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر امروز در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد با تساوی 2 بر2 به پایان رسید.