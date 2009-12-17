تساوی فولادخوزستان و استقلال در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از روز نخست هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های فولادخوزستان و استقلال تهران از ساعت 16:15 امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند که جدال آنها در پایان نیمه اول به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

تیم فوتبال فولادخوزستان در این نیمه برتر از میهمان آبی پوش خود بود و دوبار تا آستانه گلزنی پیش رفت. ضربه سعید رمضانی که در دقایق ابتدایی به تیر عمودی دروازه استقلال نشست از حوادث جالب توجه بازی در نیمه اول بود که با شوت فنی شیرزاد در دقیقه 35 که فولادی‌ها اعتقاد داشتند از خط دروازه گذشته است، کامل شد.

قضاوت دیدار فولادخوزستان - استقلال برعهده محسن قهرمانی است. او در نیمه اول این بازی به هیچ کدام از بازیکنان دو تیم کارت زرد نشان نداد.